Dois únicos candidatos recebem mesmo número de votos; veja quem venceu

O resultado das urnas eletrônicas, apuradas na noite de domingo, 6, surpreenderam em Minas Gerais. Isso porque os dois únicos candidatos que disputaram à prefeitura de Inhaúma empataram com 2.434 votos cada um.

A queda de braço rumo ao Executivo municipal foi disputada entre Zula (Republicanos), com 62 anos, e Carlinhos (Solidariedade), 46 anos. Devido ao empate, quem levou a melhor foi o candidato do Republicanos, que foi eleito na cidade para o terceiro mandato.

Em caso de empate, conforme determina o artigo 110 do Código Eleitoral, quem vence o confronto é o candidato mais velho.

Em cidades com menos de 200 mil eleitores, como é o caso de Inhaúma, não há 2º turno. O município, de acordo com o último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), tem apenas 6.239 habitantes.

A eleição para prefeito do município teve 71 votos brancos (1,41%), 92 nulos (1,83%) e 749 abstenções (12,96).