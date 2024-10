Dos 21 vereadores eleitos em Itabuna, 17 são da base do prefeito

Castro, junto ao seu vice-prefeito eleito, Júnior Brandão (PV), lideram a coligação que reúne 13 partidos - Foto: Divulgação/ Câmara Municipal

A Câmara Municipal de Itabuna, no sul do estado, elegeu nas eleições deste ano, que ocorreu no último domingo, 9, 21 vereadores que assumirão seus mandatos em 2025-2028, desses, 16 integram a base do prefeito reeleito, Augusto Castro (PSD).



Castro, junto ao seu vice-prefeito eleito, o ex-secretário de Promoção Social, Júnior Brandão (PV), lideram a coligação que reúne 13 partidos. Além do PSD, sigla do gestor, as legendas Agir, Avante, Cidadania, PCdoB, Podemos, Progressistas, PRTB, PSB, PSDB, PT, PV e Republicanos compõem o grupo que tenta se manter no governo.

Na Casa legislativa, das 13 siglas que integram a base, oito foram eleitas. Entre elas:

.PSD (3)



.Cidadania (1)

.Avante (3)

.PCdoB (2)

.Progressistas (2)

.PSB (2)

.PSDB (1)

.PT (1)

.Republicanos (2)

No processo eleitoral, ao todo, sete vereadores da cidade conseguiram se reeleger e 14 novos edis chegarão em 2025. O vereador mais bem votado foi do PT, Manoel Porfírio.

Sobre os partidos, o PSD e o Avante foram os que conquistaram o maior número de cadeiras, elegendo três vereadores cada um.

Confira a lista dos candidatos e candidatas eleitos da base de Augusto:

-Manoel Porfirio (PT) - 3.485 votos

-Erasmo Ávila (PSD) - 2.872 votos

-Wilma (PCdoB) - 2.770 votos

-Thales Silva (REP) - 2.381 votos

-Sivaldo Reis (PSD) - 2.157 votos

-Luiz Junior Da Saúde (PSDB) - 1.967 votos

-Silas Da Saúde (PSD) - 1.614 votos

-Zé Alberto (PSB) - 1.527 votos

-Paulinho Do Banco (PCdoB) - 1.497 votos

-Ricardo Xavier (CID) - 1.476 votos

-Ronaldão (REP) - 1.408 votos

-Babà Cearense (PP) - 1.376 votos

-Eldon Orêa (Avante) - 1.330 votos

-Bruno Bileco (PSB) - 1.313 votos

.Kaia Da Saúde (PP) - 1.155 votos

-Denilton Santos (Avante) - 1.133 votos

-Zói Amigo De Itabuna (Avante) - 1.102 votos

Primeiro prefeito reeleito em Itabuna

Augusto Castro se tornou o primeiro prefeito reeleito em Itabuna. Ele obteve 58,95% dos votos, enquanto o deputado estadual Fabrício Pancadinha (Solidariedade) ficou com 26,73%.

Em conversa com o Portal A TARDE nesta semana, o gestor comemorou sua reeleição e resumiu a sua conquista como uma “quebra de paradigma” na cidade após mais de 100 anos sem uma gestão com dois mandatos seguidos.

“É um feito histórico da cidade. Depois de 114 anos, a primeira reeleição, é a quebra de um paradigma, fruto de muito trabalho ao longo desses quatro anos. A confiança do povo é o mais importante na nossa administração, foi fundamental. Eu tinha a confiança que Itabuna não ia retroceder e nem vai”, disse.