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Eduardo Paes lidera pesquisa contra candidato bolsonarista no Rio de Janeiro
AtlasIntel aponta que Ex-prefeito tem 46,4% das intenções de voto, contra 38% de Douglas Ruas
O ex-prefeito Eduardo Paes (PSD) aparece na liderança da disputa pelo governo do Rio de Janeiro, segundo pesquisa do instituto AtlasIntel/Estadão , parceiro do portal A TARDE, divulgada neste sábado,3. Ele tem 46,4% das intenções de voto , enquanto o deputado estadual Douglas Ruas (PL), candidato identificado com o campo bolsonarista, registra 38% .
O levantamento mostra ainda Anthony Garotinho (Republicanos) com 6,1%, Coronel Busnello (Missão) com 2,1% e William Siri (PSOL) com 1,7%. Os demais candidatos somam 1,1%. Votos brancos e nulos representam 2,8%, enquanto 1,7% dos entrevistados não responderam.
A diferença entre Paes e Ruas é de 8,4 pontos percentuais. Considerando apenas os votos válidos, o ex-prefeito chega a 48,6%, contra 39,8% do candidato do PL . Garotinho aparece com 6,4%, seguido por Coronel Busnello, com 2,2%, e William Siri, com 1,8%.
Paes também liderou em eventual segundo turno
Em uma simulação de segundo turno entre Eduardo Paes e Douglas Ruas, o candidato do PSD aparece com 55% dos votos válidos, contra 45% do adversário do PL.
Metodologia
A pesquisa Atlas foi realizada entre 27 de setembro e 2 de outubro, com 2.244 participantes do Rio de Janeiro. O levantamento utilizou recrutamento digital aleatório (Atlas RDR).
A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números RJ-02601/2026 e BR-02842/2026.