Eleição acirrada leva Lula e Flávio Bolsonaro ao 2º turno

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) disputarão o segundo turno da eleição presidencial de 2026, em 25 de outubro, último domingo.

Com 97,26% das urnas apuradas, Flávio tem 47,43% dos votos válidos, enquanto Lula tem 44,69%.

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Nenhum dos dois atingiu os mais de 50% necessários para encerrar a disputa no primeiro turno.

A nova etapa coloca frente a frente dois políticos de trajetórias bastante diferentes.

De um lado, Lula, um dos principais nomes da política brasileira desde o fim dos anos 1970 e presidente da República em três períodos.

Do outro, Flávio Bolsonaro, senador pelo Rio de Janeiro e integrante de uma família que se tornou uma das principais forças políticas da direita brasileira na última década.

Veja o resultado dos demais candidatos:

Escritor Augusto Cury (Avante): 2,91% (3.390.258 votos);

2,91% (3.390.258 votos); Ronaldo Caiado (PSD): 2,20% (2.572.364 votos);

2,20% (2.572.364 votos); Renan Santos (Missão): 2,26% (2.639.742 votos);

2,26% (2.639.742 votos); Zema (Novo): 0,28% (322.311 votos).

Trajetória de Lula e Flávio

Lula, 80 anos, é metalúrgico de formação, ex-líder sindical do ABC e fundador do PT.

Foi presidente da República entre 2003 e 2010 e voltou ao cargo em 2023, após vencer Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2022.

Flávio Bolsonaro, 45 anos, é advogado, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi deputado estadual no Rio (2003–2018) e é senador desde 2019.

Chegou à candidatura após a condenação do pai pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em 2025.

Três semanas para uma nova eleição

Lula e Flávio Bolsonaro terão até o segundo turno para buscar os votos dos candidatos eliminados e consolidar suas alianças políticas.

No dia 25 de outubro, os eleitores voltarão às urnas apenas para escolher entre as duas chapas que avançaram na disputa presidencial.