POLARIZAÇÃO
Eleição acirrada leva Lula e Flávio Bolsonaro ao 2º turno
Nenhum dos dois candidatos atingiu os mais de 50% necessários no 1° turno
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) disputarão o segundo turno da eleição presidencial de 2026, em 25 de outubro, último domingo.
Com 97,26% das urnas apuradas, Flávio tem 47,43% dos votos válidos, enquanto Lula tem 44,69%.
Nenhum dos dois atingiu os mais de 50% necessários para encerrar a disputa no primeiro turno.
A nova etapa coloca frente a frente dois políticos de trajetórias bastante diferentes.
De um lado, Lula, um dos principais nomes da política brasileira desde o fim dos anos 1970 e presidente da República em três períodos.
Do outro, Flávio Bolsonaro, senador pelo Rio de Janeiro e integrante de uma família que se tornou uma das principais forças políticas da direita brasileira na última década.
Veja o resultado dos demais candidatos:
- Escritor Augusto Cury (Avante): 2,91% (3.390.258 votos);
- Ronaldo Caiado (PSD): 2,20% (2.572.364 votos);
- Renan Santos (Missão): 2,26% (2.639.742 votos);
- Zema (Novo): 0,28% (322.311 votos).
Trajetória de Lula e Flávio
Lula, 80 anos, é metalúrgico de formação, ex-líder sindical do ABC e fundador do PT.
Foi presidente da República entre 2003 e 2010 e voltou ao cargo em 2023, após vencer Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2022.
Flávio Bolsonaro, 45 anos, é advogado, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi deputado estadual no Rio (2003–2018) e é senador desde 2019.
Chegou à candidatura após a condenação do pai pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em 2025.
Três semanas para uma nova eleição
Lula e Flávio Bolsonaro terão até o segundo turno para buscar os votos dos candidatos eliminados e consolidar suas alianças políticas.
No dia 25 de outubro, os eleitores voltarão às urnas apenas para escolher entre as duas chapas que avançaram na disputa presidencial.
Os votos dados no primeiro turno não são transferidos automaticamente para nenhum dos candidatos: cada eleitor deverá fazer uma nova escolha no segundo turno.