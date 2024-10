Eleições: Eleitores chegam cedo no PAF 1 da UFBA, em Ondina

Eleitores aguardam a abertura dos portões - Foto: João Grassi/Portal Massa!

O pleito do primeiro turno das eleições municipais acontece neste domingo, 6, a partir das 8h, mas alguns eleitores de Salvador preferem não perder tempo e chegaram bem cedo no PAF 1 da UFBA, em Ondina.

Moradores do bairro da Federação, próximo da instituição, chegaram 'em peso' para votar nos vereadores e futuro prefeito da capital baiana. Um deles é o taxista Aloísio Chagas, que saiu de casa logo no início do dia porque ainda quer trabalhar após o voto.

"Essa já é a terceira eleição que voto aqui [PAF 1 UFBA]. Estou chegando cedo porque preciso viajar. Vou transportar uma pessoa para Dias D'Ávila", comentou.

O motorista ainda citou o que ele acha que precisa ser feito na Federação. "No momento, a questão de transporte, entende? E o saneamento básico também não está 100%", detalhou.

Já a pedagoga Maria Dolores veio cedo pelo motivo contrário, que é cumprir logo sua obrigação como cidadã para aproveitar um bom domingo de folga."Eu quis vim logo para ficar livre. Espero que o próximo prefeito olhe mais para a comunidade mais carente", pontuou.

Dolores também cobrou uma melhoria no transporte público. "Tiraram algumas linhas de ônibus e a gente está com dificuldade na locomoção", lamentou.