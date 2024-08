Eleições: veja os candidatos a prefeito mais ricos da Bahia

Dados constam na Justiça Eleitoral - Foto: Reprodução | Canva

O empresário José Raul Alkmin Leão (MDB), popularmente conhecido com Zé Raul, candidato a prefeito de Santana, é o postulante com o maior patrimônio apresentado à Justiça Eleitoral na Bahia nas eleições de outubro. Ele declarou R$ 87.490.178,93 em bens.

Entre bens apresentados por Zé Raul, o mais valioso consta como uma fazenda de R$ 34.876.609,06 em Formosa do Rio Preto. Ele ainda declarou possuir uma área de 45.715,80 hectares (ha) no mesmo município, no valor de R$ 22.393.427,48, mais duas áreas de fazenda também em Formosal, no total de R$ 22.199.645,70, crédito dos associados da Cooperativa Santa Rosa, no valor de R$ 2.450.000,00, 60% de ações da fazenda Chapada da Serra Vermelho, no estado do Piauí (R$ 1.582.085,23), e um haras de R$ 1.913.411,46. Ele ainda declarou outros bens, dinheiro em espécie e animais doadores e receptores.

O agricultor Davi Schmidt (Novo), candidato a prefeito de Barreiras, aparece na segunda posição do ranking, com um patrimônio de R$ 56.175.464,36. Entre os valores apresentados, R$ 7.751.693,17 aparecem como "outros bens e direitos". Na sequência, aparece um apartamento de R$ 3.846.423,90. O postulante à sucessão de Zito Barbosa (União Brasil) ainda declarou depósitos, quinhões de capital, terrenos e imóveis.

Marcelo (União Brasil), atual prefeito de Conceição do Coité, é o terceiro candidato mais rico da Bahia, com um patrimônio de R$ 54.980.103,35. O empréstimo de R$ 23.756.528,20 a uma empresa aparece como o maior bem do gestor, seguido por R$ 11.820.000,00, valor descrito como 'integralização de quotas'. Ele ainda delcarou herança, aplicações bancárias, poupanças e veículos terrestres e aquáticos.

O pecuarista e prefeito de Andaraí, Wilson Cardoso (PSB), declarou um patrimônio de R$ 25.273.101,30, que inclui a participação R$ 9.372.000,00 em um frigorífico, fazendas nos municípíos de Ibiquera, Andaraí e Ubiraitá, e veículos.

Elder Fontes (PSD), candidato a prefeito de Itaju do Colônia, fecha o ranking dos cinco candidatos mais ricos da Bahia, com um patrimônio de R$ 23.077.187,68 declarado à Justiça Eleitoral. 3.950.000,00. Do valor apresentado, R$ 7.494.000,00 são correspondentes aos 3.747 bovinos do produtor agropecuário. Ele ainda possui automóveis, lotes de terreno e participação em empresa.