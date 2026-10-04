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HOME > ELEIÇÕES

"SEÇÃO PROBLEMÁTICA"

Eleitores esperam quase 5 horas em fila de votação em Salvador

Seção eleitoral em Vila Laura registra demora, reclamações e mal-estar devido às altas temperaturas

Jair Mendonça Jr
Por
Pessoas que aguardavam o momento de votar relataram mal-estar em razão das altas temperaturas e da ausência de ventilação
Pessoas que aguardavam o momento de votar relataram mal-estar em razão das altas temperaturas e da ausência de ventilação - Foto: Jair Mendonça Jr. / Ag A TARDE
Eleições 2026

A zona 007, seção 374, localizada no bairro de Vila Laura, em Salvador, registrou filas e tempo de espera elevado durante a votação deste domingo, 04. Relatos de eleitores indicam demoras que ultrapassaram quatro horas para a votação na seção eleitoral do colégio.

Zona 007, seção 374, localizada no bairro de Vila Laura, em Salvador,
Zona 007, seção 374, localizada no bairro de Vila Laura, em Salvador, - Foto: Jair Mendonça Jr. / Ag A TARDE

Carlos Antônio, de 53 anos, chegou ao local de votação às 10h40 e concluiu a votação às 15h15. O eleitor permaneceu na fila durante quatro horas e trinta e cinco minutos até a utilização da urna eleitoral. "Tenho certeza que é a seção problemática desta eleição", disse.

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Condições nos corredores e atendimento

O tempo de espera e o fluxo de pessoas provocaram protestos e reclamações nos corredores do colégio eleitoral.

Pessoas que aguardavam o momento de votar relataram mal-estar em razão das altas temperaturas e da ausência de ventilação adequada nas dependências do prédio.

De acordo com os mesários que trabalham na seção 374, o volume de eleitores com direito a atendimento prioritário contribuiu para a redução na velocidade do atendimento e o consequente aumento da fila ao longo do dia.

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eleições 2026 fila de espera

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