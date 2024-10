Eleitores que trabalham neste domingo chegam cedo: “não pode atrasar”

Reginaldo Sales foi cedo votar - Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

Primeiro a obrigação, depois… a obrigação de novo! Apesar de ser domingo e dia de eleição, muitas pessoas precisaram chegar cedo aos seus locais de votação porque, após acessar as urnas, vão trabalhar. Para garantir que tudo ia correr bem e não sem atraso, boa parte dessas pessoas escolheu votar no turno da manhã.

No Colégio Rotary, em Itapuã, que agora é o maior colégio eleitoral de Salvador, a expectativa era de grande público, e por isso uma fila longa se formou logo cedo, antes dos portões abrirem. O público foi, de fato, alto, mas a votação fluiu com tranquilidade e Reginaldo Sales, salva-vidas voluntário do Corpo de Bombeiros, conseguiu votar cedo e partir para a labuta em seguida.

Valter Silva | Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

“Eu trabalho no Parque Metropolitano da Lagoa do Abaeté, e hoje vim aqui honrar minha cidadania de escolher o melhor para Salvador”, disse. “Mas vim logo pela manhã porque tenho uma responsabilidade, mesmo como voluntário, e preciso ir cumprir. Foi tranquilo, organizado, já votei e agora vou trabalhar”, disse.



Quem também se adiantou para ficar tranquilo no resto do dia foi Valter Silva. Ele, a esposa e os dois filhos pequenos compareceram ao Rotary para votar logo nas primeiras horas. “Vim aqui cumprir o meu papel de cidadão, votar com consciência, que eu acho que é o que mais se precisa”, contou. “Foi bem rapidinho, não levou mais que 15 minutos, e agora eu vou trabalhar. Vim cedo para ficar com tranquilidade no resto do dia e não ter preocupação com essa obrigação”, explicou.

