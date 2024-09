Em Camaçari, carro de candidato a vereador é atingido por tiros

Apesar do susto, ninguém ficou ferido - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um veículo utilizado pelo candidato a vereador de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, Iramir Nunes (PL), foi atingido por diversos disparos de armas de fogo na última quinta-feira, 12, em Vila de Abrantes.

Em uma publicação na sua conta do Instagram, Nunes relatou que a sua equipe retornava para a casa após um comício do postulante à prefeitura da cidade, Flávio Matos (União Brasil), quando o veículo foi interceptado e alvejado com quatro tiros. Na tentativa de fuga, o motorista atravessou o carro na pista contrária. Apesar do susto ninguém ficou ferido. O candidato não estava no veículo.

Em nota enviada ao Portal A TARDE, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 26ª Delegacia Territorial (DT/Vila de Abrantes) e será apurado para que sejam esclarecidas todas as suas circunstâncias.