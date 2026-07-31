EUA devem interferir nas eleições em favor de Flávio, diz Lula

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As eleições no Brasil devem sofrer interferência dos Estados Unidos para ajudar Flávio Bolsonaro (PL). A afirmação foi dada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em entrevista ao podcast "Inteligência Ltda", na quinta-feira, 30.

Na ocasião, o mandatário direcionou críticas ao secretário de Estado estadunidense, Marco Rubio. Para o petista, ele representa uma ameaça ainda maior do que o chefe da Casa Branca, Donald Trump.

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“Eles [EUA] vão tentar interferir aqui, tentando ajudar o lado de lá a ganhar as eleições”, disse Lula.

"O Marco Rubio, que não gosta da América Latina, não gosta do Brasil, vai fazendo as coisas acontecerem. Eles [EUA] querem que a América Latina volte a ser o quintal dos Estados Unidos”, completou o mandatário.

Lula nega visto a enviados dos EUA, mas não quer "briga" com Trump

Na última quarta-feira, 29, Lula confirmou que o governo negou a concessão de visto a duas autoridades norte-americanas que, segundo ele, seriam enviadas para interferir nas eleições brasileiras.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva - Foto: Foto: Ricardo Stuckert

Essa afirmação foi dada durante a convenção nacional do PSB, em que foi confirmado o nome de Geraldo Alckmin para concorrer novamente ao lado do petista ao Palácio do Planalto.

"Nesta semana tivemos que negar o visto para dois jovens que eles estão mandando para o Brasil para se intrometer nas eleições brasileiras", disse Lula em tom descontraído.