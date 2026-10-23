Existe idade mínima para ser presidente? Saiba idade de Flávio e Lula

No debate da Globo na noite desta sexta-feira, 23, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) representam um conflito de gerações na política brasileira. Aos 45 anos, o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro tenta chegar ao Palácio do Planalto pela primeira vez, enquanto Lula, aos 80 anos, busca seu quarto mandato.

Apesar de já ter superado a idade mínima para ser presidente da República, fixada em 35 anos, Flávio Bolsonaro pode ter uma desvantagem em relação a Lula em um cenário de extrema improbabilidade: um empate no segundo turno.

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Caso ambos os candidatos terminem o segundo turno com o mesmo número de votos válidos, a vitória da eleição será de Lula pelo fato de ele ser mais velho.