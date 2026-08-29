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SABATINA

Flávio Bolsonaro nega aquecimento global: "São eventos climáticos"

Candidato à presidência da República foi sabatinado pela TV Globo

Edvaldo Sales
Por
Candidato à presidência da República foi sabatinado pela TV Globo
Candidato à presidência da República foi sabatinado pela TV Globo - Foto: Reprodução | Globo
Eleições 2026

Candidato à presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL) revelou o que pensa a respeito das mudanças climáticas do mundo e evitou falar sobre aquecimento global.

A apresentadora Renata Vasconcellos perguntou, durante a sabatina realizada pela TV Globo nesta sexta-feira, 28, sobre o meio ambiente e relembrou um artigo publicado por ele em 2019, no qual ele diz que tudo não passa de um discurso “apocalíptico” para barrar o progresso das nações.

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Flávio foi questionado se havia mudado de opinião e afirmou que considera os eventos climáticos como “cíclicos”. “Pra mim o que acontece hoje é que são eventos climáticos que são extremos, excesso de calor, excesso de chuva, excesso de seca”, iniciou.

Eu acredito que são efeitos cíclicos e a maior [sic] forma de a gente trabalhar o ambiente foi o que nós fizemos no ano do presidente Bolsonaro, que é aprovar um marco legal do saneamento básico para combater o esgoto que passa na porta de casa.

Ainda na sabatina, Renata voltou a perguntar o que ele achava sobre as questões climáticas e indagou se essa posição não seria negar a ciência. O candidato não respondeu se acredita em aquecimento global.

“Eu acho que tem eventos climáticos extremos. Tem épocas cíclicas que fazem mais calor, tem épocas que fazem mais frio, que chovem mais, e eu não acho que isso tenha a ver diretamente só com a influência do ser humano no ambiente”, completou.

Veja o momento:

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eleições eleições no Brasil Flávio Bolsonaro

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