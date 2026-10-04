Flávio Bolsonaro vence eleições no Japão e em outros países da Ásia

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Flávio Bolsonaro venceu a disputa presidencial contra Luiz Inácio Lula da Silva em três países da Ásia neste domingo, 4. De acordo com a apuração dos votos, o candidato do PL recebeu a maior quantidade de votos entre os brasileiros que votaram no Japão, nas Filipinas e na Tailândia.

Terceiro maior eleitorado brasileiro no exterior, atrás apenas dos Estados Unidos e de Portugal, o Japão elegeu Flávio com 24.601 votos, o que representa 71,7% dos votos válidos. Enquanto Lula recebeu apenas 5.234 votos, ficando com 15,3%.

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Já as Filipinas consagraram Flávio com 33 votos, ou 53,23% dos 62 válidos, contra 26 de Lula, equivalentes a 41,94%. Na Tailândia, Flávio somou 51 votos no boletim de Bangkok e Lula recebeu 40, dos 102 dos 310 eleitores aptos para votar.

Quem ganhou nos outros países?

À frente do Brasil no fuso horário, outros países da Ásia e da Oceania também já elegeram suas opções para presidente do Brasil no primeiro turno.

Confira a lista completa:

Nova Zelândia: Lula recebeu 234 votos, cerca de 70,48% dos 332 votos válidos, contra 64 de Flávio Bolsonaro, que totalizam 19,28%.

China: registraram 367 votos para Lula, ou 56,29% dos 652 válidos. Enquanto Flávio recebeu 203, equivalentes a 31,13%.

Coreia do Sul: Foram registrados 123 votos para Lula, ou 56,94% dos 216 válidos. Já Flávio recebeu 72, equivalentes a 33,33%.

Singapura: Lula recebeu 190 votos, ou 54,60% dos 348 nominais registrados e Flávio teve 92, equivalentes a 26,44%.

Austrália: Lula recebeu 4.562 votos, ou 53,98% do total, contra 2.579 de Flávio Bolsonaro, equivalentes a 30,52%.

Malásia: Lula somou 44 votos no boletim de Kuala Lumpur. Flávio recebeu 27.

Indonésia: Flávio somou 19 votos e Lula recebeu oito.