Flávio diz que está na expectativa de um novo momento para Camaçari

O candidato a prefeito pelo União Brasil, Flávio Matos, votou na manhã deste domingo, 6, por volta das 11h, no Colégio São Thomáz de Cantuária, na Av. Eixo Urbano Central. Flávio esteve acompanhado da família, incluindo sua esposa, Salma Reis, e seus dois filhos, além de assessores.

Ao chegar à escola, o candidato conversou com a imprensa sobre suas expectativas para o dia da eleição. “A expectativa é de esperança, de um novo momento. As pessoas também compartilham essa esperança comigo. Acredito que hoje vamos votar 44 em massa, para que possamos eleger nosso grupo no primeiro turno e que, a partir de janeiro, eu possa fazer o melhor governo que esta terra já viu, livre dos velhos escândalos e focado nos problemas e desafios que ainda precisamos resolver”, afirmou.

Flávio também comentou as queixas de eleitores sobre defeitos nas urnas em algumas escolas do município. “Hoje deveria ser tudo mais fluido, mas vemos pessoas reclamando nas filas, com urnas quebradas em várias escolas. É muito estranho. Espero que a democracia seja exercida.”

Ao avaliar o processo eleitoral, o candidato lamentou a postura de seu adversário em coibir o apoio livre dos eleitores. “Meu adversário não respeitou o processo democrático. Oprimiu as pessoas, invadiu casas, tirou camisas de mulheres e deixou-as de sutiã na rua por estarem vestindo azul e com a praguinha do 44. Ele usou militantes para oprimir a população e causou um clima de pânico na cidade. O povo não gosta disso; gosta de ser livre. A cidade quer votar pela liberdade, e essa liberdade é votar no 44 para vivermos um novo tempo”, concluiu Flávio, após deixar seu local de votação.