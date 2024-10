Geraldo Jr. crava sua vitória no primeiro turno: “É a hora da virada”

Geraldo Jr., Jerônimo Rodrigues e Fabya Reis - Foto: Anderson Ramos | Ag. A TARDE

A dois dias para as eleições municipais, o candidato à prefeitura de Salvador, Geraldo Júnior (PT) cravou, na manhã desta sexta-feira, 4, sua vitória no primeiro turno das eleições municipais na capital baiana, neste domingo, 6.



“Com muita humildade sempre os adversários, mas o DNA do nosso grupo político é de vitória. Nós vamos vencer as eleições no primeiro turno em Salvador. A motivação é essa, é a hora da virada”, declarou, durante coletiva de imprensa no evento de encerramento das campanhas políticas, na Igreja do Bonfim, na Cidade Baixa.



Ainda na declaração, o candidato da base do PT agradeceu o apoio do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e reforçou que o "presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é 15" na capital baiana.

“Quem sempre votou no 13, vota no 15. Pedindo aqui a bênção do Senhor do Bonfim hoje em dia de São Francisco de Assis e nós pedimos alegria, força e determinação. Lula é 15 em Salvador, Jerônimo Rodrigues é 15”, afirmou.