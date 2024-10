Jerônimo clama por eleições pacíficas: "Tranquila e democrática"

- Foto: Anderson Ramos | Ag. A TARDE

Na reta final da campanha política junto a Geraldo Júnior (MDB) e Fabya Reis (PT), o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), reforçou na manhã desta sexta-feira, 4, a importância de eleições pacíficas e disse que tem garantido o reforço da segurança na prática. “Espero que a gente possa ter no Brasil uma eleição tranquila e democrática.”



Leia mais

>> Salvador:Candidata a vice pelo PT faz balanço da campanha eleitoral



“Nós temos que dar as condições adequadas de Polícia Militar, de prédios escolares, espaços para as eleições e garantir a tranquilidade do pleito eleitoral, então, espero que no domingo à noite a primeira notícia dada à Bahia e ao Brasil é que a gente possa ter de fato uma eleição com tranquilidade”, declarou, durante evento de finalização dos eventos eleitorais para o primeiro turno.

O petista ainda detalhou como tem trabalhado junto aos agentes de segurança para reforçar uma eleição segura no estado.



Leia mais

>> Geraldo deve ir acompanhado de Rui, Jerônimo e Fabya Reis em votação

“Eu tenho exigido com rigor que agentes da Polícia Militar, Civil ou de Presídio, seja quais forem, não se relacionam com relações partidárias. O nosso papel não é este, quem teve desejo de se candidatar se afastou no tempo regular e agora é a gente poder fazer a nossa parte. A nossa primeira expectativa é que o Brasil, a Bahia e em especial Salvador possa ter uma eleição de paz”, declarou.

Geraldo e Fabya oficializa o encerramento da campanha na manhã de sexta, 4, na Igreja do Bonfim, localizada na Cidade Baixa.

A equipe participou da missa de 7h no espaço religioso e chegaram a Igreja acompanhado por apoiadores, lideranças comunitárias e candidatos a vereador.