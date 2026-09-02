Giro de campanha: confira a agenda dos candidatos nesta quarta-feira

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Os candidatos ao governo da Bahia seguem, nesta quarta-feira, 2, a agenda oficial de campanha na disputa pela vaga ao Palácio de Ondina, nas eleições de outubro. Entre os compromissos dos postulantes estão caminhadas em Salvador e no interior, além de reuniões com lideranças.

Confira:

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ACM Neto (União)

Manhã

Participa de caminhada, às 9h44, no bairro Fazenda Grande do Retiro, em Salvador

Tarde

Reunião com lideranças políticas de diversas regiões da Bahia e com a coordenação de campanha

Noite

Participa de reunião com lideranças em Paulo Afonso

Às 19h, participa de caminhada e da inauguração de comitê em Paulo Afonso

Jerônimo Rodrigues (PT)

Manhã

Entrevista na rádio Piatã FM, às 7h30

Reuniões e compromissos políticos

Tarde

Caminhada no Nordeste de Amaralina, às 15h

Encontro com movimentos sindicais e sociais, às 17h30, no Comitê Central

Ronaldo Mansur (PSOL)

Manhã

Diálogo com crianças sobre educação e política na Escola Casa da Infância, no Caminho das Árvores, às 10h

Noite

Entrevista na TV Aratu, às 18h15

Panfletagem no Barradão, às 19h30

Aroldo Félix (UP)

Manhã

Entrevista na rádio CBN, às 9h30

Tarde

Participação em ato no bairro do Uruguai, em Salvador, às 16h

Noite

Participação em evento do partido, às 18h30, também no bairro do Uruguai

Ariel Capistrano (DC)

Tarde