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ELEIÇÕES 2026

Giro de campanha: confira a agenda dos candidatos nesta quarta-feira

Caminhadas em Salvador, reuniões com lideranças e compromissos no interior estão previstos

Yuri Abreu
Por
Jerônimo Rodrigues e ACM Neto, candidatos ao governo
Jerônimo Rodrigues e ACM Neto, candidatos ao governo - Foto: José Simões | AG. A TARDE
Eleições 2026

Os candidatos ao governo da Bahia seguem, nesta quarta-feira, 2, a agenda oficial de campanha na disputa pela vaga ao Palácio de Ondina, nas eleições de outubro. Entre os compromissos dos postulantes estão caminhadas em Salvador e no interior, além de reuniões com lideranças.

Confira:

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ACM Neto (União)

  • Manhã
  • Participa de caminhada, às 9h44, no bairro Fazenda Grande do Retiro, em Salvador

Tarde

  • Reunião com lideranças políticas de diversas regiões da Bahia e com a coordenação de campanha

Noite

  • Participa de reunião com lideranças em Paulo Afonso
  • Às 19h, participa de caminhada e da inauguração de comitê em Paulo Afonso

Jerônimo Rodrigues (PT)

Manhã

  • Entrevista na rádio Piatã FM, às 7h30
  • Reuniões e compromissos políticos

Tarde

  • Caminhada no Nordeste de Amaralina, às 15h
  • Encontro com movimentos sindicais e sociais, às 17h30, no Comitê Central

Ronaldo Mansur (PSOL)

Manhã

  • Diálogo com crianças sobre educação e política na Escola Casa da Infância, no Caminho das Árvores, às 10h

Noite

  • Entrevista na TV Aratu, às 18h15
  • Panfletagem no Barradão, às 19h30

Aroldo Félix (UP)

Manhã

  • Entrevista na rádio CBN, às 9h30

Tarde

  • Participação em ato no bairro do Uruguai, em Salvador, às 16h

Noite

  • Participação em evento do partido, às 18h30, também no bairro do Uruguai

Ariel Capistrano (DC)

Tarde

  • Reunião com lideranças em Feira de Santana, às 12h30
  • Reunião com lideranças em Conceição da Feira, às 15h
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Tags

ACM Neto eleições na Bahia Governo da Bahia Jerônimo Rodrigues Ronaldo Mansur

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