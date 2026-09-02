ELEIÇÕES 2026
Giro de campanha: confira a agenda dos candidatos nesta quarta-feira
Caminhadas em Salvador, reuniões com lideranças e compromissos no interior estão previstos
Os candidatos ao governo da Bahia seguem, nesta quarta-feira, 2, a agenda oficial de campanha na disputa pela vaga ao Palácio de Ondina, nas eleições de outubro. Entre os compromissos dos postulantes estão caminhadas em Salvador e no interior, além de reuniões com lideranças.
Confira:
ACM Neto (União)
- Manhã
- Participa de caminhada, às 9h44, no bairro Fazenda Grande do Retiro, em Salvador
Tarde
- Reunião com lideranças políticas de diversas regiões da Bahia e com a coordenação de campanha
Noite
- Participa de reunião com lideranças em Paulo Afonso
- Às 19h, participa de caminhada e da inauguração de comitê em Paulo Afonso
Jerônimo Rodrigues (PT)
Manhã
- Entrevista na rádio Piatã FM, às 7h30
- Reuniões e compromissos políticos
Tarde
- Caminhada no Nordeste de Amaralina, às 15h
- Encontro com movimentos sindicais e sociais, às 17h30, no Comitê Central
Ronaldo Mansur (PSOL)
Manhã
- Diálogo com crianças sobre educação e política na Escola Casa da Infância, no Caminho das Árvores, às 10h
Noite
- Entrevista na TV Aratu, às 18h15
- Panfletagem no Barradão, às 19h30
Aroldo Félix (UP)
Manhã
- Entrevista na rádio CBN, às 9h30
Tarde
- Participação em ato no bairro do Uruguai, em Salvador, às 16h
Noite
- Participação em evento do partido, às 18h30, também no bairro do Uruguai
Ariel Capistrano (DC)
Tarde
- Reunião com lideranças em Feira de Santana, às 12h30
- Reunião com lideranças em Conceição da Feira, às 15h