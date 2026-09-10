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ELEIÇÕES

Governo da Bahia: veja agenda dos candidatos nesta quinta-feira (10/9)

Entre os compromissos dos candidatos estão entrevistas em rádios, além de caminhadas e carreatas

Yuri Abreu
Por
Confira a agenda dos candidatos ao governo da Bahia para esta quinta-feira, 10
Confira a agenda dos candidatos ao governo da Bahia para esta quinta-feira, 10 - Foto: Elza Fiúza | ABr
Eleições 2026

Os candidatos ao governo da Bahia dão continuidade, nesta quinta-feira, 10, às respectivas agendas oficiais de campanha na disputa ao Palácio de Ondina nas eleições de outubro deste ano. Entre os compromissos dos postulantes estão entrevistas em rádios, além de caminhadas e carreatas na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Confira:

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Jerônimo Rodrigues (PT)

Manhã

  • 8h — participa do programa Bahia no Ar, da Rádio Metrópole

Tarde

  • 15h — Caminhada em Dias D’Ávila
  • 17h — segue para Simões Filho, onde realiza uma carreata pelas ruas da cidade

ACM Neto (União)

Manhã

  • 8h — Entrevista na Rádio Baiana FM
  • Encontro com líderes evangélicos em Feira de Santana

Tarde

  • 14h — Encontro com vereadores
  • 15h44 — Carreata em Feira de Santana

Noite

  • 18h30 — participa de evento de candidato a deputado federal em Salvador

Ronaldo Mansur (PSOL)

Tarde

  • 14h - Reunião com a equipe de campanha em Salvador

Ariel Capistrano (DC)

Manhã

  • 9h — Caminhada na Carlos Gomes, em Salvador

Tarde

  • 16h — Visita ao bairro do Garcia, em Salvador

Aroldo Félix (UP)

Tarde

  • 12h — entrevista à Rádio Excelsior
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Tags

ACM Neto eleições na Bahia Governo da Bahia Jerônimo Rodrigues Ronaldo Mansur

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