ELEIÇÕES
Governo da Bahia: veja agenda dos candidatos nesta quinta-feira (10/9)
Entre os compromissos dos candidatos estão entrevistas em rádios, além de caminhadas e carreatas
Os candidatos ao governo da Bahia dão continuidade, nesta quinta-feira, 10, às respectivas agendas oficiais de campanha na disputa ao Palácio de Ondina nas eleições de outubro deste ano. Entre os compromissos dos postulantes estão entrevistas em rádios, além de caminhadas e carreatas na Região Metropolitana de Salvador (RMS).
Confira:
Jerônimo Rodrigues (PT)
Manhã
- 8h — participa do programa Bahia no Ar, da Rádio Metrópole
Tarde
- 15h — Caminhada em Dias D’Ávila
- 17h — segue para Simões Filho, onde realiza uma carreata pelas ruas da cidade
ACM Neto (União)
Manhã
- 8h — Entrevista na Rádio Baiana FM
- Encontro com líderes evangélicos em Feira de Santana
Tarde
- 14h — Encontro com vereadores
- 15h44 — Carreata em Feira de Santana
Noite
- 18h30 — participa de evento de candidato a deputado federal em Salvador
Ronaldo Mansur (PSOL)
Tarde
- 14h - Reunião com a equipe de campanha em Salvador
Ariel Capistrano (DC)
Manhã
- 9h — Caminhada na Carlos Gomes, em Salvador
Tarde
- 16h — Visita ao bairro do Garcia, em Salvador
Aroldo Félix (UP)
Tarde
- 12h — entrevista à Rádio Excelsior