Governo da Bahia: veja agenda dos candidatos nesta quinta-feira (10/9)

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Os candidatos ao governo da Bahia dão continuidade, nesta quinta-feira, 10, às respectivas agendas oficiais de campanha na disputa ao Palácio de Ondina nas eleições de outubro deste ano. Entre os compromissos dos postulantes estão entrevistas em rádios, além de caminhadas e carreatas na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Confira:

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Jerônimo Rodrigues (PT)

Manhã

8h — participa do programa Bahia no Ar, da Rádio Metrópole

Tarde

15h — Caminhada em Dias D’Ávila

17h — segue para Simões Filho, onde realiza uma carreata pelas ruas da cidade

ACM Neto (União)

Manhã

8h — Entrevista na Rádio Baiana FM

Encontro com líderes evangélicos em Feira de Santana

Tarde

14h — Encontro com vereadores

15h44 — Carreata em Feira de Santana

Noite

18h30 — participa de evento de candidato a deputado federal em Salvador

Ronaldo Mansur (PSOL)

Tarde

14h - Reunião com a equipe de campanha em Salvador

Ariel Capistrano (DC)

Manhã

9h — Caminhada na Carlos Gomes, em Salvador

Tarde

16h — Visita ao bairro do Garcia, em Salvador

Aroldo Félix (UP)

Tarde