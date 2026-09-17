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ELEIÇÕES 2026

Governo da Bahia: veja compromissos dos candidatos nesta quinta (17/9)

Entre os compromissos estão entrevistas à rádios e comícios no interior

Yuri Abreu
Por
Jerônimo Rodrigues, ACM Neto e Ronaldo Mansur
Jerônimo Rodrigues, ACM Neto e Ronaldo Mansur - Foto: Montagem | Reprodução/Instagram
Eleições 2026

Os candidatos ao governo da Bahia dão continuidade, nesta quinta-feira, 17, às respectivas agendas oficiais de campanha na disputa por uma vaga ao Palácio de Ondina, nas eleições de 4 de outubro, em primeiro turno. Entre os compromissos estão entrevistas à rádio e a participação em comícios no interior do estado.

Confira:

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ACM Neto (União)

Manhã

  • Reuniões com lideranças políticas de municípios de diversos municípios da Bahia

Tarde

  • Carreata em Eunápolis

Noite

  • Caminhada e comício em Ibicaraí

Jerônimo Rodrigues (PT)

Manhã

  • Entrevista a uma rádio de Salvador
  • Encontro com trade turístico

Noite

  • Comício em Seabra

Ronaldo Mansur (PSOL)

Tarde

  • Entrevista na Rádio Excelsior
  • Panfletagem em Sítio do Conde

Aroldo Félix (UP)

Manhã

  • Gravação de entrevista a uma emissora de TV

Tarde

  • Panfletagem na Estação da Lapa, em Salvador

Ariel Capistrano (DC)

Manhã

  • Visita ao bairro de Fazenda Coutos

Tarde

  • Visita ao bairro de Castelo Branco
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Tags

ACM Neto eleições na Bahia Governo da Bahia Jerônimo Rodrigues Ronaldo Mansur

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