ELEIÇÕES 2026
Governo da Bahia: veja compromissos dos candidatos nesta quinta (17/9)
Entre os compromissos estão entrevistas à rádios e comícios no interior
Os candidatos ao governo da Bahia dão continuidade, nesta quinta-feira, 17, às respectivas agendas oficiais de campanha na disputa por uma vaga ao Palácio de Ondina, nas eleições de 4 de outubro, em primeiro turno. Entre os compromissos estão entrevistas à rádio e a participação em comícios no interior do estado.
Confira:
ACM Neto (União)
Manhã
- Reuniões com lideranças políticas de municípios de diversos municípios da Bahia
Tarde
- Carreata em Eunápolis
Noite
- Caminhada e comício em Ibicaraí
Jerônimo Rodrigues (PT)
Manhã
- Entrevista a uma rádio de Salvador
- Encontro com trade turístico
Noite
- Comício em Seabra
Ronaldo Mansur (PSOL)
Tarde
- Entrevista na Rádio Excelsior
- Panfletagem em Sítio do Conde
Aroldo Félix (UP)
Manhã
- Gravação de entrevista a uma emissora de TV
Tarde
- Panfletagem na Estação da Lapa, em Salvador
Ariel Capistrano (DC)
Manhã
- Visita ao bairro de Fazenda Coutos
Tarde
- Visita ao bairro de Castelo Branco