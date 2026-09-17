Governo da Bahia: veja compromissos dos candidatos nesta quinta (17/9)

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Os candidatos ao governo da Bahia dão continuidade, nesta quinta-feira, 17, às respectivas agendas oficiais de campanha na disputa por uma vaga ao Palácio de Ondina, nas eleições de 4 de outubro, em primeiro turno. Entre os compromissos estão entrevistas à rádio e a participação em comícios no interior do estado.

Confira:

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ACM Neto (União)

Manhã

Reuniões com lideranças políticas de municípios de diversos municípios da Bahia

Tarde

Carreata em Eunápolis

Noite

Caminhada e comício em Ibicaraí

Jerônimo Rodrigues (PT)

Manhã

Entrevista a uma rádio de Salvador

Encontro com trade turístico

Noite

Comício em Seabra

Ronaldo Mansur (PSOL)

Tarde

Entrevista na Rádio Excelsior

Panfletagem em Sítio do Conde

Aroldo Félix (UP)

Manhã

Gravação de entrevista a uma emissora de TV

Tarde

Panfletagem na Estação da Lapa, em Salvador

Ariel Capistrano (DC)

Manhã

Visita ao bairro de Fazenda Coutos

Tarde