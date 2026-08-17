Grupo A TARDE inicia sabatinas com candidatos ao Governo da Bahia nesta terça (18)

Os principais candidatos ao Governo do Estado serão sabatinados pelo Grupo A TARDE a partir da próxima terça-feira, 18, dando seguimento ao projeto A TARDE Eleições 2026. As entrevistas se estendem até a próxima quinta, 20, e ocorrem sempre às 10h, com transmissão simultânea no A TARDE Play, através do YouTube, e da rádio A TARDE FM.

Conduzidas pelos jornalistas Eduardo Dias, editor de Política do Portal A TARDE, e Juliana Nobre, Head de Jornal Massa!, as entrevistas contarão também, a cada edição, com a presença de um jornalista convidado de outro veículo da imprensa baiana, para fortalecer a pluralidade do debate.

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Juliana Nobre e Eduardo Dias, condutores das sabatinas - Foto: Uendel Galter | Ag A TARDE

Assim como as entrevistas com os candidatos ao Senado, as sabatinas com os postulantes ao Palácio de Ondina serão divididas em três blocos, tratando sobre as propostas previstas no plano de governo, mas também abrindo possibilidade para perguntas livres.

Formato e estrutura

As sabatinas ocorrem em um cenário exclusivo com acomodação em formato de roda de conversa, integrando candidatos, apresentadores e jornalistas convidados diretamente do estúdio Sérgio Simões Filho. Cada programa possui 55 minutos de duração total, estruturados da seguinte forma:

Abertura e considerações (10 minutos): introdução da pauta, apresentação dos participantes, perguntas iniciais e considerações finais do candidato.

Entrevista Principal (45 minutos): dividida em três blocos temáticos de 15 minutos cada.

Dinâmica dos blocos temáticos

Cada bloco comporta 4 perguntas, com tempo de resposta estipulado em até 3 minutos por questão:

Bloco 1 – Economia e Infraestrutura : Tratando sobre as propostas para geração de empregos, captação de empresas e investimentos na infraestrutura da Bahia.

: Tratando sobre as propostas para geração de empregos, captação de empresas e investimentos na infraestrutura da Bahia. Bloco 2 – Segurança, Saúde e Educação : pauta abordando os três principais temas que preocupam a população baiana. Os questionamentos serão embasados no plano de governo dos respectivos candidatos.

: pauta abordando os três principais temas que preocupam a população baiana. Os questionamentos serão embasados no plano de governo dos respectivos candidatos. Bloco 3 – Pergunta livre: pauta aberta com questionamentos formulados diretamente pela bancada de entrevistadores.

Cronograma e jornalistas convidados

O cronograma de sabatinas com os jornalistas convidados que vão participar das sabatinas com os candidatos ao Governo do Estado, juntamente com os respectivos veículos, está da seguinte forma:

18/8 (Jerônimo Rodrigues): Osvaldo Lyra , do Muita Informação

, do Muita Informação 19/08 (Ronaldo Mansur): Rafael Albuquerque , do Noticiário Baiano

, do Noticiário Baiano 20/08 (ACM Neto): Victor Pinto , da BandNews

Análise consolidada

Após o ciclo de sabatinas, os portais do Grupo A TARDE publicarão reportagens consolidando os discursos dos seis candidatos e apresentando um levantamento comparativo das propostas.

Onde Assistir

As entrevistas vão ao ar no A TARDE Play, ao vivo no YouTube, e também terão transmissão simultânea na Rádio A TARDE FM. Ademais, há repercussão editorial diária nos portais, jornais impressos do Grupo e atualizações na programação nas redes sociais.