Grupo A TARDE prepara cobertura especial e transmissão ao vivo para o dia das Eleições 2026

O Grupo A TARDE prepara uma megaoperação de cobertura especial para o próximo domingo, 4 de outubro, dia das eleições de 2026, quando milhões de eleitores baianos e brasileiros irão às urnas para decidir quem comandará a Bahia e o Brasil, as duas vagas do Senado Federal pelo estado e as bancadas de deputados federais e estaduais.



A transmissão do A TARDE Eleições, que consagra o Grupo como um dos principais veículos multiplataformas do Norte-Nordeste, será comandada pelos jornalistas Eduardo Dias, editor de política de A TARDE, e Juliana Nobre, head de conteúdo do Núcleo Massa!, direto dos estúdios do A TARDE Play, no YouTube, com início previsto para as 8h, momento em que as seções eleitorais são abertas em todo o país.

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Eduardo Dias e Juliana Nobre no A TARDE Eleições - Foto: : Uendel Galter | Ag A TARDE

Da capital ao interior da Bahia e direto de Brasília

Diferencial da cobertura do jornalismo do Grupo A TARDE em 2026, a operação ultrapassa os limites da capital e mobiliza equipes exclusivas espalhadas pelo interior do estado e também pela capital federal, levando análises de cenários e boletins em tempo real.

Com uma equipe robusta, o A TARDE Eleições mostrará a votação e a temperatura eleitoral diretamente de sete cidades do interior da Bahia, como Luís Eduardo Magalhães, Juazeiro, Vitória da Conquista, Jiquiriçá, Mairi, Candeias e Feira de Santana.

Além disso, equipes de reportagem estarão posicionadas em Salvador, nos comitês oficiais das duas principais candidaturas que disputam o comando do Palácio de Ondina — Jerônimo Rodrigues (PT) e ACM Neto (União Brasil) —, registrando o clima de bastidor, as manifestações de militantes e os pronunciamentos dos candidatos após o resultado do pleito.

Nossa meta é entregar ao eleitor uma cobertura ágil, precisa e imparcial, conectando o cidadão do interior e da capital aos momentos mais importantes que decidirão o rumo do nosso estado e do Brasil nos próximos quatro anos Eduardo Dias - editor de política de A TARDE

Para ampliar o alcance e manter o eleitor informado em qualquer lugar, toda a cobertura e os conteúdos exclusivos das Eleições 2026 serão disseminados em tempo real nos portais A TARDE e Massa!, além de uma presença massiva em todas as plataformas digitais do grupo.

No rádio, os ouvintes acompanharão flashes ao vivo a cada uma hora na A TARDE FM, com boletins direto das ruas, atualizações das seções eleitorais pelo interior, garantindo uma integração multiplataforma completa ao longo de todo o domingo decisivo.



Apuração voto a voto a partir das 17h

A partir das 17h, horário oficial do encerramento da votação, a transmissão do A TARDE Play acompanha a apuração ao vivo dos votos. Com espelhamento dos dados direto do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) no portal A TARDE, os apresentadores detalham e debatem tudo em tempo real.

Cronograma da Transmissão Especial

Das 8h às 10h - Abertura das urnas, primeiros votos;

Das 12h às 14h - Movimentação nas seções, voto dos candidatos, repórteres pela cidade e entradas ao vivo pela Bahia;

A partir das 17h - Apuração ao vivo, junto ao TRE/TSE e entradas ao vivo.

Acompanhe toda a programação ao vivo se inscrevendo no canal A TARDE Play no YouTube e ativando as notificações para não perder nenhum boletim do dia decisivo das urnas.

