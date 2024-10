Horário eleitoral gratuito em rádio e TV termina nesta quinta

Espaço nas emissoras teve início no dia 30 de agosto - Foto: Agência Brasil

Termina nesta quinta-feira, 3, o horário eleitoral gratuito para televisão e rádio. A data também marca o último dia para a realização de comícios e debates. O 1º turno das eleições municipais será no domingo, 6.

O espaço nas emissoras teve início no dia 30 de agosto e foi por onde candidatas e candidatos aos cargos de prefeito e vereador puderam informar aos eleitores as ideias e propostas para as suas cidades.

De acordo com a Lei das Eleições, o horário eleitoral gratuito é assim denominado por não trazer ônus aos partidos políticos, às coligações, às candidatas e aos candidatos.

Segundo a resolução do TSE, nos 35 dias anteriores à antevéspera do 1º turno, as emissoras de rádio e TV devem veicular a propaganda eleitoral gratuita, em rede, observado o horário de Brasília.

Nas cidades onde a disputa irá para o segundo turno, a propaganda eleitoral será veiculada entre os dias 11 e 25 de outubro. O segundo turno será no dia 27 de outubro.