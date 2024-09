Irmão de Zito vira alvo da PF por suposta compra de votos em Barreiras

Hebert e seu rmão ,Zito Barbosa - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A Polícia Federal de Barreiras instaurou inquérito para apurar uma possível tentativa de compra de votos por Herbert de Souza Sobrinho, ex-deputado, chefe de Gabinete e irmão do prefeito Zito Barbosa (União Brasil) e do ex-prefeito de São Desidério, Arnon Pereira Lessa.

Na última sexta-feira, dia 13, a dupla foi abordada e detida por agentes da PF com a quantia de R$ 288 mil em espécie. Na abordagem policial, feita após denúncia anônima, foi constatado ainda que um dos veículos em que os suspeitos estavam pertence à administração municipal. Além do dinheiro, em mochilas, bolsos e outras partes dos veículos, os agentes também apreenderam os celulares da dupla e material eleitoral que estava nos veículos.

“A situação fica ainda mais estranha, quando dois indivíduos, estreitamente ligados a candidatos políticos na eleição de 2024, tanto no município de São Desidério-BA, quanto no município de Barreiras-BA, com menos de um mês do pleito eleitoral, são flagrados em posse de R$ 288.400,00, em posse também de ‘santinhos de aditados’, e no interior de um veículo municipal, de outro ente diverso do local da abordagem”, diz trecho do processo da Polícia Federal.

Em depoimento, os dois afirmaram que no dia anterior teriam feito outro saque, no valor de R$ 200 mil, somando ao todo R$ 515 mil. Eles alegam que os valores são fruto da venda de um terreno, mas, segundo a PF, não apresentaram documentação válida para comprovação da origem e destino do montante.

Dinheiro foi apreendido em mochila. | Foto: Divulgação / PF

Ainda de acordo com a PF, a dupla alegou ainda que havia contrato comprovando a venda, mas o mesmo sem fé pública, visto que não havia nenhum registro em cartório.



“Tanto Arnon quanto Herbert alegaram o fim de adquirir o trator com os valores, mas que ainda não havia fornecedor. Além do dinheiro, foram encontrados, no interior do veículo municipal, ‘santinhos’ de um candidato a vereador de São Desidério/BA, ‘vereador Demir Barbosa’”, diz outro trecho do documento.

Sigilo

Herbert ainda teria tentado ocultar seu celular, como registrado no inquérito: "Ao chegar à delegacia Arnon apresentou seu celular e concedeu o acesso, Herbert informou que tinha um celular novo, ainda não configurado, visto que teria sido furtado/perdeu o seu celular anterior em uma festa que estaria ontem, mas durante busca pessoal o referido celular foi encontrado no seu bolso".

Anotações indicam valores e supostos destinatários do dinheiro movimentado pelos suspeitos | Foto: Reprodução

Com os dois investigados foram encontradas anotações de valores e nomes de pessoas para quem, supostamente, o dinheiro seria repassado, além de talões de requisições para abastecimento de combustível, supostamente para financiamento de atos de campanha.

Talões de requisição apreendidos na operação eram usaods para abastecimento de veículos | Foto: Reprodução

Diante de todo o material apreendido, o delegado responsável pelo caso solicitou a quebra de sigilos bancário e telefônico ee Arnon e Herbert, no período de 1º a 13 de setembro, data da operação que resultou na apreensão do dinheiro, já depositado em contas judiciais.



Defesa

Em nota, a assessoria do prefeito de Barreiras, Zito Barbosa, afirmou que o episódio não tem qualquer relação com Zito.

“Os mesmos foram conduzidos para prestar esclarecimentos a cerca de um saque em uma agência bancária na cidade de São Desidério, em decorrência da venda de uma propriedade rural, e tão logo os documentos da transação foram apresentados a autoridade policial, os dois foram liberados”, concluiu o comunicado.