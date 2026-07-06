Jair Renan Bolsonaro anuncia pré-candidatura a deputado federal

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O vereador de Balneário Camboriú/SC, Jair Renan Bolsonaro, anunciou a sua pré-candidatura a deputado federal pelo estado da região sul do país — ele havia sido eleito para a Câmara Municipal em 2024.

Nas redes sociais, no domingo, 5, ele postou uma mensagem em que afirma estar cumprindo uma missão dada pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

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"Cumprindo a missão que meu pai, Jair Messias Bolsonaro, me deu: continuar lutando pelos brasileiros e defender os valores que sempre nos uniram", publicou Jair Renan.

Cumprindo a missão que meu pai, Jair Messias Bolsonaro, me deu: continuar lutando pelos brasileiros e defender os valores que sempre nos uniram.



Coloco meu nome à disposição como pré-candidato a deputado federal por Santa Catarina, com o compromisso de trabalhar por um estado… pic.twitter.com/0lWeOKvAqN — Jair Renan Bolsonaro (@bolsonaro__jr) July 5, 2026

Suporte a Flávio

Em Santa Catarina, o "filho 04", ao lado do irmão, o pré-candidato ao Senado, Carlos Bolsonaro (PL), devem ser os dois principais cabos eleitorais de outro irmão: Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República.

Carlos, assim como Jair Renan, era vereador, mas na cidade do Rio de Janeiro. Porém, alterou seu domicílio eleitoral para Santa Catarina em dezembro do ano passado. A mudança causou um racha no partido, que já tinha candidatos locais pré-definidos.

Flávio e Eduardo Bolsonaro associam derrota do Brasil na Copa ao PT

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), culparam Lula e o PT pela eliminação na Copa do Mundo de 2026, após perder por 2 a 1 para a Noruega, em partida válida pelas oitavas de final da competição.

Em uma postagem no X (antigo Twitter), Flávio Bolsonaro escreveu que, desde a vitória do PT nas eleições de 2002, o Brasil não venceu mais o Mundial — naquele ano, a "Canarinha" levou o penta, mas o presidente era Fernando Henrique Cardoso. Lula assumiu apenas em janeiro de 2003.

"Desde que o PT chegou ao poder, em 2002, o Brasil nunca mais ganhou NADA, nem no futebol nem para os brasileiros. Perdemos Copa, mas vamos ganhar o Brasil!", afirmou Flávio.

Eduardo, também pela mesma rede social, fez duas postagens após a eliminação dos comandados de Carlo Ancelotti. Em uma delas, lembrou que Bruno Guimarães perdeu o pênalti aos 13 minutos do primeiro tempo.

"ISSO NÃO É SOBRE FUTEBOL: A SINA DO 13. Desde que Lula chegou ao poder o Brasil não ganhou mais nenhuma copa", escreveu o ex-parlamentar.