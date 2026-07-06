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POLÍTICA

Jair Renan Bolsonaro anuncia pré-candidatura a deputado federal

Filho 04 do ex-presidente Jair Bolsonaro ocupava o cargo de vereador

Yuri Abreu
Por
Renan já tem ligação com Santa Catarina, onde foi eleito vereador em 2024 com 3.033 votos
Renan já tem ligação com Santa Catarina, onde foi eleito vereador em 2024 com 3.033 votos - Foto: Reprodução

O vereador de Balneário Camboriú/SC, Jair Renan Bolsonaro, anunciou a sua pré-candidatura a deputado federal pelo estado da região sul do país — ele havia sido eleito para a Câmara Municipal em 2024.

Nas redes sociais, no domingo, 5, ele postou uma mensagem em que afirma estar cumprindo uma missão dada pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

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"Cumprindo a missão que meu pai, Jair Messias Bolsonaro, me deu: continuar lutando pelos brasileiros e defender os valores que sempre nos uniram", publicou Jair Renan.

Suporte a Flávio

Em Santa Catarina, o "filho 04", ao lado do irmão, o pré-candidato ao Senado, Carlos Bolsonaro (PL), devem ser os dois principais cabos eleitorais de outro irmão: Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República.

Carlos, assim como Jair Renan, era vereador, mas na cidade do Rio de Janeiro. Porém, alterou seu domicílio eleitoral para Santa Catarina em dezembro do ano passado. A mudança causou um racha no partido, que já tinha candidatos locais pré-definidos.

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Flávio e Eduardo Bolsonaro associam derrota do Brasil na Copa ao PT

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), culparam Lula e o PT pela eliminação na Copa do Mundo de 2026, após perder por 2 a 1 para a Noruega, em partida válida pelas oitavas de final da competição.

Em uma postagem no X (antigo Twitter), Flávio Bolsonaro escreveu que, desde a vitória do PT nas eleições de 2002, o Brasil não venceu mais o Mundial — naquele ano, a "Canarinha" levou o penta, mas o presidente era Fernando Henrique Cardoso. Lula assumiu apenas em janeiro de 2003.

"Desde que o PT chegou ao poder, em 2002, o Brasil nunca mais ganhou NADA, nem no futebol nem para os brasileiros. Perdemos Copa, mas vamos ganhar o Brasil!", afirmou Flávio.

Eduardo, também pela mesma rede social, fez duas postagens após a eliminação dos comandados de Carlo Ancelotti. Em uma delas, lembrou que Bruno Guimarães perdeu o pênalti aos 13 minutos do primeiro tempo.

"ISSO NÃO É SOBRE FUTEBOL: A SINA DO 13. Desde que Lula chegou ao poder o Brasil não ganhou mais nenhuma copa", escreveu o ex-parlamentar.

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