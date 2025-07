Confusão com carro rebocado leva nome de Jair Renan à Guarda Municipal

Bolsonaro e Jair Renan - Foto: Evaristo Sa / AFP

Após estacionar o veículo em local irregular, próximo ao centro histórico da cidade de São José, em Santa Catarina, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan (PL), teve o carro rebocado.

Conforme apuração do O Globo, o Jetta 2015, foi levado a um pátio no município de Palhoça. E seguia lá até a tarde desta segunda, 7. Jair tentou tirar o carro, no entanto, não conseguiu. O carro não estava em seu nome. Também não consta na declaração de bens informada à Justiça Eleitoral no ano passado.

De acordo com a consulta preliminar, o proprietário, chamado David Willian, seria do Paraná. Ele afirmou que o carro foi vendido há anos e já deveria ter saído de seu nome. O vereador de Balneário Camboriú foi, no último sábado, ao pátio para pegar alguns pertences.

A prefeitura de São José confirmou, através de nota, que o veículo foi guinchado pela guarda municipal após "ser flagrado estacionado em local proibido". Disse ainda que, de acordo com dados do Detran, o automóvel possui uma "comunicação de venda para Jair Renan Bolsonaro". E acrescentou que "a infração de trânsito foi registrada e a remoção ocorreu conforme determina a legislação vigente".

Jair Renan ainda não se pronunciou sobre a situação.