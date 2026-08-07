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VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

Jerônimo celebra aniversário de 20 anos da Lei Maria da Penha

Governador realizou uma série de reuniões com sua equipe nesta sexta-feira, 7

Anderson Ramos
Por
Jerônimo priorizou agenda institucional nesta sexta.
Jerônimo priorizou agenda institucional nesta sexta. - Foto: GOVBA / Flickr
Eleições 2026

O aniversário de 20 anos da Lei Maria da Penha, nesta sexta-feira, 7, não passou despercebido pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT). Em suas redes sociais, ele enalteceu a data, reforçando a sua importância na luta contra a violência às mulheres.

“Hoje a Lei Maria da Penha completa 20 anos de luta, proteção e defesa da vida das mulheres brasileiras. No Agosto Lilás, reafirmamos o compromisso de seguir fortalecendo a rede de acolhimento, prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres. Respeito, proteção e dignidade para todas as mulheres da Bahia e do Brasil”, publicou o governador.

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Nesta sexta, o governador deixou um pouco de lado a agenda política e emplacou uma série de reuniões com sua equipe em seu gabinete. Entre os assuntos tratados estavam:

  • A continuidade das obras do Porto Sul em Ilhéus;
  • A concessão do Porto da Ford, em Candeias;
  • A ampliação do abastecimento de água e saneamento com a Embasa.

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Sabatinas em A TARDE

O Grupo A TARDE irá realizar as sabatinas com os candidatos ao Senado a partir desta segunda-feira, 10. As entrevistas serão conduzidas pelos jornalistas Eduardo Dias, editor de Política do Portal A TARDE, e Juliana Nobre, Head de Jornal Massa!, além de contar com a presença de um jornalista convidado de outro veículo da imprensa baiana em cada edição, para fortalecer a pluralidade do debate.

As sabatinas vão ser realizadas na primeira semana do projeto, sempre às 10h da manhã, diretamente do estúdio Sérgio Simões Filho. Os encontros ocorrem nas seguintes datas:

  • 10/8 (segunda-feira): João Roma
  • 11/8 (terça-feira): Marcelo Carvalho
  • 12/8 (quarta-feira): Delliana Ricelli
  • 13/8 (quinta-feira): Rui Costa
  • 14/8 (sexta-feira): Jaques Wagner
  • 17/8 (segunda-feira): Angelo Coronel - a confirmar

O Grupo A TARDE também irá sabatinar os candidatos ao Governo da Bahia, com entrevistas que vão ocorrer na segunda semana do projeto, sempre às 10h, nos dias:

  • 18/8 (terça-feira): Jerônimo Rodrigues
  • 19/8 (quarta-feira): Ronaldo Mansur
  • 20/8 (quinta-feira): ACM Neto
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eleiçoesnabahia jerônimo Maria da Penha

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