VIOLÊNCIA CONTRA MULHER
Jerônimo celebra aniversário de 20 anos da Lei Maria da Penha
Governador realizou uma série de reuniões com sua equipe nesta sexta-feira, 7
O aniversário de 20 anos da Lei Maria da Penha, nesta sexta-feira, 7, não passou despercebido pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT). Em suas redes sociais, ele enalteceu a data, reforçando a sua importância na luta contra a violência às mulheres.
“Hoje a Lei Maria da Penha completa 20 anos de luta, proteção e defesa da vida das mulheres brasileiras. No Agosto Lilás, reafirmamos o compromisso de seguir fortalecendo a rede de acolhimento, prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres. Respeito, proteção e dignidade para todas as mulheres da Bahia e do Brasil”, publicou o governador.
Nesta sexta, o governador deixou um pouco de lado a agenda política e emplacou uma série de reuniões com sua equipe em seu gabinete. Entre os assuntos tratados estavam:
- A continuidade das obras do Porto Sul em Ilhéus;
- A concessão do Porto da Ford, em Candeias;
- A ampliação do abastecimento de água e saneamento com a Embasa.
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Sabatinas em A TARDE
O Grupo A TARDE irá realizar as sabatinas com os candidatos ao Senado a partir desta segunda-feira, 10. As entrevistas serão conduzidas pelos jornalistas Eduardo Dias, editor de Política do Portal A TARDE, e Juliana Nobre, Head de Jornal Massa!, além de contar com a presença de um jornalista convidado de outro veículo da imprensa baiana em cada edição, para fortalecer a pluralidade do debate.
As sabatinas vão ser realizadas na primeira semana do projeto, sempre às 10h da manhã, diretamente do estúdio Sérgio Simões Filho. Os encontros ocorrem nas seguintes datas:
- 10/8 (segunda-feira): João Roma
- 11/8 (terça-feira): Marcelo Carvalho
- 12/8 (quarta-feira): Delliana Ricelli
- 13/8 (quinta-feira): Rui Costa
- 14/8 (sexta-feira): Jaques Wagner
- 17/8 (segunda-feira): Angelo Coronel - a confirmar
O Grupo A TARDE também irá sabatinar os candidatos ao Governo da Bahia, com entrevistas que vão ocorrer na segunda semana do projeto, sempre às 10h, nos dias:
- 18/8 (terça-feira): Jerônimo Rodrigues
- 19/8 (quarta-feira): Ronaldo Mansur
- 20/8 (quinta-feira): ACM Neto