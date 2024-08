Jerônimo oficializa apoio a Andrei da Caixa em Juazeiro

Jerônimo declarou apoio a Andrei da Caixa - Foto: Divulgação | Ascom

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) formalizou, nesta terça-feira, 20, o apoio à candidatura de Andrei da Caixa (MDB) à prefeitura de Juazeiro. O líder petista esteve com o candidato em Salvador.

Leia mais

>> Jerônimo não desiste de unidade em Juazeiro, mas diz que não vai impor

A decisão de Jerônimo acontece após o impasse na base governista estadual acerca de quem seria o representante do grupo na disputa municipal. Líder das pesquisas de intenção de votom, Isaac Carvalho (PT), ex-prefeito de Juazeiro, não conseguiu homologar seu nome por questões com a Justiça Eleitoral, mas manteve mesmo assim. A Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, já havia anunciado apoio a Andrei, retirando inialmente o nome de Zó (PCdoB) e, na última semana, Roberto Carlos (PV).

"Aguardamos essa construção, o nome de Isaac lidera as pesquisas, mas por uma impossibilidade jurídico nos reunimos novamente, e mantivemos o grupo unido. Até que tivemos cinco, seis candidaturas, mas o grupo estava unido. Não havia, em momento algum, dúvida ou posição fragilizada, mas chegamos nos últimos dias à decisão de que apresentaríamos um novo nome, por conta da impossibilidade do ex-prefeito Isaac, a quem a gente tem uma grande admiração", explicou Jeônimo, que reforçou a unidade do grupo político.

"Agora, o grupo inteiro reunido, o meu conselho político chega para uma reta fian, até porque os nomes postos são de grandes lideranças. Andrei da Caixa, casado com Tiano, um dos vereadores nossos. O nome de Andrei é o meu nome, é o meu candidato, que estarei em Juazeiro acompanhando esse time para fazer a política neste momento. Eu preciso de um prefeito que possa fazer a unidade com Lula e Jerônimo, para cuidarmos da saúde de Juazeiro, daregião do Sertão do São Francisco, porque Juazeiro é um núcleo central de serviços de saúde, segurança pública, e ter um parceiro como Andrei da Caixa e Tiano é muito bom", iniciou o governador.

"Andrei liderou um movimento juvenil, a juventude construiu minha campanha em 2022, eu lembro muito bem. A experiência como gestor da Caixa já revelou a capacidade que ele tem no cuidado com os projetos, ele administra recursos da Caixa Econômica, então ele tem experiência em gestão. Chapa muito boa [...] Partir para cima", completou o petista.

Jerônimo deve participar, no próximo sábado, 24, de agenda no município ao lado de Andrei e Tiano, petista escolhido como vice na chapa majoritária.

Isaac preferiu não seguir a orientação do grupo, anunciando a candidatura do seu sobrinho, Celso Carvalho (PSD), ao executivo municipal.