Jerônimo promete universalizar tempo integral para conter evasão escolar

O governador da Bahia e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou que uma das metas de um eventual segundo mandato dele à frente do Palácio de Ondina, na educação, é reduzir a evasão escolar.

De acordo com o petista, em sabatina do grupo A TARDE, realizada nesta terça-feira, 18, a ideia é universalizar a educação em tempo integral para que os jovens permaneçam muito mais nas unidades de ensino.

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"Quando menino desiste da escola, ele fica submetido ao crime organizado. Nós temos que construir ambiente de proteção da juventude com uma escola com quadra, teatro, biblioteca, oferecendo boa alimentação", disse.

"Educação em tempo integral é oferecer zelo, dar oportunidade para o jovem poder sonhar. Quando menino fica mais tempo na escola, aprende mais. Por isso, temos que ter esse cuidado de oferta de escola adequada, com professores bem remunerados", completou.

A sabatina está sendo conduzida pelos jornalistas Eduardo Dias, editor de Política do Portal A TARDE, e Juliana Nobre, head do Massa!. A entrevista também conta com as presenças do diretor artístico e apresentador da A TARDE FM, Jefferson Beltrão, e do editor-chefe do portal Muita Informação, Osvaldo Lyra.



Acompanhe a sabatina promovida pelo Grupo A TARDE clicando no player abaixo: