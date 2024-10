Júnior Marabá é reeleito com larga vantagem em Luís Eduardo Magalhães

Júnior Marabá foi reeleito com 83,52% dos votos - Foto: Divugalção | Ascom

Júnior Marabá (PP) foi reeleito prefeito de Luís Eduardo Magalhães, com folga, na noite deste domingo, 6. Com 100% das urnas apuradas, o gestor ficou na frente com 83,52%, o que representa um total de 46.212 votos.

Atrás de Marabá, que surgiu como favorito à reeleição desde o início da campanha, ficou Filipe Fernandes (Avante), com 10,97%. Jeronimo (PSD) teve 5,51%. Brancos somaram 3,01%, e nulos 3,25%.

Perfil do prefeito eleito

Natural de Rio Verde, Goiás, Júnior Marabá tem 34 anos. Seu vice é Franklin Willer, do União Brasil. A coligação 'A Mudança vai Continuar' contou com PP, União, Republicanos, MDB, Podemos, e Federação PSDB/Cidadania.