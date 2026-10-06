Júnior Marabá emplaca esposa na Alba e consolida liderança no Oeste

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O prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Júnior Marabá (PP), consolidou sua posição como o principal líder da região Oeste da Bahia, após o resultado das eleições do último domingo, 4, quando emplacou sua esposa, Cynthia Marabá (PL), deputada estadual.

Cynthia Marabá obteve 89.063 votos, uma das maiores votações para o legislativo baiano. Júnior Marabá já havia construído esse processo com a sua eleição em 2020, quando atingiu 59.29% dos votos.

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Marabá também enfrentou a pandemia trabalhando, atualizando o perfil do seu secretariado a cada etapa vencida, fazendo da comunicação uma importante ferramenta de informação das suas realizações, mantendo média de 75% de aprovação do seu governo.

Reeleição de Júnior Marabá e força política

Em 2024, Junior Marabá foi reeleito com 83,5% dos votos, depositando na urna 46.212 votos. A responsabilidade dos números fez com que o prefeito aumentasse ainda mais as suas entregas, com investimentos em infraestrutura, saúde, educação e entrega social.

Marabá já tem sido apontado também como uma das principais forças da direita no Oeste baiano, sendo cotado para voos mais altos no futuro.