Junior Marabá realiza caminhada em LEM e mostra força nas ruas

O prefeito de Luís Eduardo Magalhães e candidato à reeleição, Junior Marabá (PP), mobilizou a cidade no último sábado, 21, durante a sua carreata pelas ruas do município, ao lado do seu candidato a vice, Franklin Willer (União Brasil).

"Quero agradecer a todos que participaram da nossa primeira carreata. Foi emocionante ver tantos veículos e o apoio de nossa população. Estamos trabalhando intensamente, com visitas a bairros e outras atividades. Pretendemos fazer mais caminhadas pela cidade e outra grande carreata em um novo trajeto, passando por mais bairros. Tenho certeza que será tão lindo quanto foi neste sábado", disse o postulante.

O ato contou com cerca de 3 mil carros e quase 5 mil pessoas que estiveram nas praças públicas para apoiar o nome do progressista, além de aliados e vereadores que apoiam a coligação "A Mudança Vai Continuar".

Marabá é apontado como favorito para vencer o pleito, que será decidido no dia 6 de outubro. Naúltima pesquisa publicada pela AtlasIntel/A Tarde, publicada no dia 22 de agosto, o candidato despontou com 83,7% da intenção de votos.

A Pesquisa AtlasIntel/A TARDE ouviu 802 pessoas em Luís Eduardo Magalhães, no período de 09/08/2024 a 14/08/2024, com coleta via recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança de 95%. Registro no TSE: BA-05619/2024.