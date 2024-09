Junior Marabá tem avaliação positiva por eleitores de Lula e Bolsonaro

Junior Marabá (PP) tem elevada intenção de voto na disputa em Luís Eduardo Magalhães - Foto: Divulgação

A pesquisa divulgada pela AtlasIntel/A TARDE apresentou o prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Junior Marabá (PP), com intenção de voto de 80,7% contra 16,3% se somados seus opositores. O levantamento ainda mostrou a alta intenção de votos tanto no ninho petista, quanto no bolsonarista.

A AtlasIntel/A TARDE indica que o Marabá lidera com folga em todos os recortes de gênero, idade, religião, escolaridade e renda. A avaliação positiva de seu governo chegou a 82%.

“Decidi fazer um governo suprapartidário. Não fui eleito para trabalhar apenas para uma fatia da nossa cidade. Firmei um compromisso de cuidar de uma cidade inteira. Confesso que esse resultado não me surpreende. Trabalhamos muito para atender àqueles que de fato precisam dos serviços públicos, assim como criamos condições para que o Município possa atrair novos investidores”, disse o prefeito Marabá.

O Marabá tem a maioria esmagadora das intenções de voto entre os que votaram em João Roma (88,6%) e ACM Neto (88,3%) para governador, e Jair Bolsonaro (89,5%) para presidente. Assim como também tem a preferência dos eleitores de Jerônimo (57,8%) e Lula (62,2%), o que o coloca acima da polarização ideológica.

“O grande problema de hoje é que os governantes parecem não querer descer do palanque eleitoral. A campanha acaba e as discursões partidárias ideológicas permanecem. Isso só prejudica aquela fatia da população que depende e precisa dos serviços públicos. Colocar a ideologia política acima da gestão é um erro”, disse Junior Marabá.