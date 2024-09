Justiça manda Boulos apagar vídeos atacando Ricardo Nunes

Justiça derruba vídeos em que Boulos chama Nunes de ‘ladrão de creche' - Foto: Montagem / Divulgação

A Justiça Eleitoral de São Paulo determinou que o candidato Guilherme Boulos (PSOL) apague vídeos em que chama Ricardo Nunes (MDB) de “ladrãozinho de creches”. A decisão foi proferida nesta segunda-feira, 2.

A decisão é assinada pelo juiz Rodrigo Marzola Colombini afirma que a expressão contida nos vídeos é “pejorativa e manifestamente injuriosa ao autor”.

“Defiro a liminar almejada e determino a imediata suspensão de referidas veiculações nas redes sociais indicadas na petição inicial, pois a expressão é pejorativa e manifestamente injuriosa ao autor”, diz trecho da decisão.

As falas de Boulos contra Nunes também foram feitas durante o debate do último domingo, organizado pela TV Gazeta e pelo canal My News.