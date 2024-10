Líder do União Brasil anuncia apoio a Caetano em Camaçari

Júnior Borges rompeu com grupo que governa Camaçari - Foto: Taiana Belmonte / Divulgação

O ex-presidente da Câmara de Camaçari e atual líder do governo do prefeito Antônio Elinaldo (União Brasil), Junior Borges, anunciou nesta quinta -feira, 10, apoio a candidatura de Luiz Caetano (PT) à prefeitura no segundo turno.

O vereador é filiado ao União Brasil, partido de Flávio Matos, adversário de Caetano na disputa pela gestão municipal.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Junior aparece ao lado de Caetano e do governador Jerônimo Rodrigues (PT), e justifica seu apoio ao candidato do PT.

“Agora é hora de mudar. Mudar a história da cidade. Pra Camaçari crescer e se desenvolver, hoje tomo a decisão de caminhar ao lado do ex-prefeito Caetano. Que a partir de agora a gente some esforços juntos para fazer de Caetano prefeito“, disse.

No vídeo, Caetano agradece ao ex-presidente da Câmara Municipal e destaca a parceria entre os dois pela construção do futuro de Camaçari.

“Quero agradecer imensamente esse apoio. Você foi presidente da Câmara, é vereador de Camaçari. Estamos aqui para te abraçar, pra você se juntar a nós, e a gente construir esse projeto para Camaçari“, falou Caetano.