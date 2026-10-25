Lula faz virada histórica, é reeleito e conquista 4° mandato como presidente do Brasil

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O metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de 80 anos, foi reeleito presidente da República neste domingo, 25, no primeiro turno das eleições de 2026, com 51,75% dos votos válidos.

Com 99,32% das urnas apuradas, matematicamente eleito, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o petista superou os demais candidatos e garantiu mais quatro anos à frente do Palácio do Planalto, ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

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O presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin - Foto: Ricardo Stuckert/PR

Principal adversário de Lula na disputa presidencial, o senador Flávio Bolsonaro (PL) ficou em segundo lugar, com 48,25% dos votos válidos.

A posse do presidente eleito será realizada no dia 5 de janeiro de 2027, em Brasília.

Vitória histórica para o 4º mandato presidencial

Com a vitória, Lula governará o país de 1º de janeiro de 2027 a 31 de dezembro de 2030.

Nas eleições de 2022, o petista já havia feito história ao ser o primeiro presidente brasileiro eleito três vezes pelo voto popular direto.

Agora, ele amplia esse feito e se consolida como o mais velho a ocupar o cargo.

Relembre as eleições em que Lula saiu vitorioso

Eleição de 2002: disputou o segundo turno contra José Serra e venceu a primeira eleição presidencial, com mais de 52 milhões de votos;

disputou o segundo turno contra José Serra e venceu a primeira eleição presidencial, com mais de 52 milhões de votos; Eleição de 2006 (reeleição): disputou o segundo turno contra Geraldo Alckmin e foi reeleito para o mandato seguinte (2007–2010);

disputou o segundo turno contra Geraldo Alckmin e foi reeleito para o mandato seguinte (2007–2010); Eleição de 2022: após um intervalo de 12 anos fora da Presidência, disputou e venceu Jair Bolsonaro no segundo turno.

A fórmula para vencer a polarização PT x PL no Brasil

Assim como nas eleições de 2022, quando Lula enfrentou e derrotou Jair Bolsonaro nas urnas, o pleito eleitoral deste ano foi novamente marcado pela forte polarização política entre os partidos PT e PL.

Ao longo da campanha, Lula buscou apresentar a continuidade do governo como principal argumento para a reeleição, explorando bastante o discurso da necessidade de assegurar a soberania brasileira e o direito da parcela mais pobre da população.

A eleição deste domingo, além de marcar novos feitos históricos na trajetória de Lula e na democracia brasileira, também representa uma forte derrota do PL, sustentado pela ideologia radical e de extrema-direita da família Bolsonaro.

Trajetória política: quem é Lula?

Nascido em Garanhuns, no interior de Pernambuco, em 27 de outubro de 1945, Lula começou a trajetória política no movimento sindical.

Em 1969, foi eleito suplente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema. Em 1975, tornou-se presidente da entidade, passando a representar cerca de 100 mil trabalhadores.

Lula participou da fundação do PT, em 1980. Elegeu-se deputado federal constituinte em 1986.

Disputou a Presidência em 1989, 1994 e 1998, sem sucesso, até vencer em 2002 e ser reeleito em 2006. Elegeu e reelegeu a sucessora, Dilma Rousseff (PT), em 2010 e 2014.

Da prisão à liberdade

Em 2018, Lula foi preso no âmbito da Lava Jato e ficou 580 dias detido na Superintendência da Polícia Federal (PF) em Curitiba.

A prisão ocorreu após uma condenação em segunda instância no caso do triplex do Guarujá.

Lula foi solto em novembro de 2019, depois que o Supremo Tribunal Federal (STF) mudou o entendimento sobre a prisão em segunda instância.

Posteriormente, em 2021, o STF anulou os processos contra Lula conduzidos pela 13ª Vara Federal de Curitiba, após reconhecer a incompetência da vara e a parcialidade do ex-juiz Sergio Moro.

A decisão devolveu Lula ao jogo eleitoral.

No ano seguinte, ele derrotou Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2022, tornando Bolsonaro o primeiro presidente em exercício a disputar a reeleição e não conseguir um segundo mandato consecutivo.