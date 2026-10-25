Lula se torna segundo presidente mais longevo da história do Brasil

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito presidente da República neste domingo, 25, após vencer o segundo turno das Eleições Gerais de 2026 contra Flávio Bolsonaro (PL). Com a vitória, Lula conquistou um quarto mandato presidencial e se prepara para permanecer no Palácio do Planalto até 2030, depois de já ter governado o país entre 2003 e 2010 e retornado ao cargo em 2023.

A trajetória de Lula na Presidência é marcada por programas de transferência de renda, iniciativas de acesso à educação e à saúde, políticas habitacionais e mudanças na legislação econômica e trabalhista. Entre as medidas mais conhecidas está, por exemplo a criação do Bolsa Família,.

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No terceiro governo, iniciado em 2023, a agenda incluiu a retomada de políticas sociais, a reforma tributária, a criação do Pé-de-Meia e a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda. Também entraram no conjunto de medidas a retirada do Brasil do Mapa da Fome, em 2025, o fim da escala de trabalho 6x1 e a proibição das apostas on-line, as chamadas bets, em 2026.

Se concluir o quarto mandato, Lula terá acumulado 16 anos na Presidência. O período ficará abaixo do tempo total de Getúlio Vargas, que governou de 1930 a 1945 e voltou ao poder entre 1951 e 1954, somando cerca de 18 anos e meio.

O que marcou os governos de Lula

Ao longo dos três mandatos concluídos ou em andamento, Lula construiu uma trajetória associada à ampliação de programas de transferência de renda, ao acesso à educação e à saúde e ao investimento em infraestrutura. As iniciativas tiveram alcances e resultados distintos e foram acompanhadas de debates sobre custos, execução, sustentabilidade fiscal e efeitos econômicos.

Entre os destaques, o governo Lula 1 (2003-2007) foi responsável por medidas importantes, como a criação do Bolsa Família, do Luz para Todos, do ProUni e do Serviço Móvel de Urgência (Samu) em todo país.

No segundo mandato (2007-2011), Lula continuou ampliando os programas sociais, implementando, por exemplo, o Minha Casa Minha Vida, mas também investindo em infraestrutura ao criar o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

No mandato atual (2023-2027), herdando a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Lula afirma que realizou um processo de reconstrução das políticas públicas, além de novas conquistas sociais. Dentre as ações de destaque do governo Lula 3, está a o apoio para o fim da escala 6x1, isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil e a proibição das casas de apostas no país.

Com o quarto mandato, o presidente terá a oportunidade de dar continuidade a políticas já implantadas e definir novas prioridades para o período até 2030. A dimensão de seu legado dependerá tanto dos programas mantidos quanto dos resultados econômicos e sociais alcançados durante a nova gestão.

Linha do tempo: A trajetória de Lula

O portal A TARDE elaborou uma linha do tempo com os principais destaques das três gestões de Lula à frente da Presidência da República. Para isso, a reportagem fez um apanhado histórico e explicou as medidas do petista que geraram mais impacto na população.

Confira:



