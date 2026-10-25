RELEMBRE TRAJETÓRIA
Lula se torna segundo presidente mais longevo da história do Brasil
Presidente acumula governos marcados por programas sociais e expansão do ensino público
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito presidente da República neste domingo, 25, após vencer o segundo turno das Eleições Gerais de 2026 contra Flávio Bolsonaro (PL). Com a vitória, Lula conquistou um quarto mandato presidencial e se prepara para permanecer no Palácio do Planalto até 2030, depois de já ter governado o país entre 2003 e 2010 e retornado ao cargo em 2023.
A trajetória de Lula na Presidência é marcada por programas de transferência de renda, iniciativas de acesso à educação e à saúde, políticas habitacionais e mudanças na legislação econômica e trabalhista. Entre as medidas mais conhecidas está, por exemplo a criação do Bolsa Família,.
No terceiro governo, iniciado em 2023, a agenda incluiu a retomada de políticas sociais, a reforma tributária, a criação do Pé-de-Meia e a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda. Também entraram no conjunto de medidas a retirada do Brasil do Mapa da Fome, em 2025, o fim da escala de trabalho 6x1 e a proibição das apostas on-line, as chamadas bets, em 2026.
Se concluir o quarto mandato, Lula terá acumulado 16 anos na Presidência. O período ficará abaixo do tempo total de Getúlio Vargas, que governou de 1930 a 1945 e voltou ao poder entre 1951 e 1954, somando cerca de 18 anos e meio.
O que marcou os governos de Lula
Ao longo dos três mandatos concluídos ou em andamento, Lula construiu uma trajetória associada à ampliação de programas de transferência de renda, ao acesso à educação e à saúde e ao investimento em infraestrutura. As iniciativas tiveram alcances e resultados distintos e foram acompanhadas de debates sobre custos, execução, sustentabilidade fiscal e efeitos econômicos.
Entre os destaques, o governo Lula 1 (2003-2007) foi responsável por medidas importantes, como a criação do Bolsa Família, do Luz para Todos, do ProUni e do Serviço Móvel de Urgência (Samu) em todo país.
No segundo mandato (2007-2011), Lula continuou ampliando os programas sociais, implementando, por exemplo, o Minha Casa Minha Vida, mas também investindo em infraestrutura ao criar o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).
No mandato atual (2023-2027), herdando a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Lula afirma que realizou um processo de reconstrução das políticas públicas, além de novas conquistas sociais. Dentre as ações de destaque do governo Lula 3, está a o apoio para o fim da escala 6x1, isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil e a proibição das casas de apostas no país.
Com o quarto mandato, o presidente terá a oportunidade de dar continuidade a políticas já implantadas e definir novas prioridades para o período até 2030. A dimensão de seu legado dependerá tanto dos programas mantidos quanto dos resultados econômicos e sociais alcançados durante a nova gestão.
Linha do tempo: A trajetória de Lula
O portal A TARDE elaborou uma linha do tempo com os principais destaques das três gestões de Lula à frente da Presidência da República. Para isso, a reportagem fez um apanhado histórico e explicou as medidas do petista que geraram mais impacto na população.
Confira:
2003
Criação do Bolsa Família: O programa unificou iniciativas sociais que já existiam, como Bolsa Escola, Auxílio Gás e Cartão Alimentação, em uma política nacional de transferência de renda. O benefício passou a atender famílias de baixa renda.
Criação do Luz para Todos: O programa foi criado para ampliar o acesso à energia elétrica, sobretudo em áreas rurais e comunidades afastadas dos centros urbanos. A iniciativa buscou levar eletricidade a famílias que ainda não tinham ligação com a rede.
2004
Criação do ProUni: O Programa Universidade para Todos foi criado para oferecer bolsas integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior a estudantes que atendem aos critérios de renda e escolaridade
Samu 192 em todo país: O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência organiza o atendimento pré-hospitalar de situações graves, como acidentes, problemas cardíacos e outras emergências.
Transposição do Rio São Francisco: O governo lançou o projeto de integração de bacias do Rio São Francisco, voltado a ampliar a oferta de água para regiões do semiárido nordestino.
2006
Descoberta do pré-sal: A descoberta de petróleo na camada pré-sal, na Bacia de Santos, abriu uma nova fronteira para a exploração petrolífera brasileira.
2007
Lançamento do PAC: O PAC foi lançado para ampliar investimentos em infraestrutura, incluindo rodovias, ferrovias, portos, saneamento, energia e habitação. O programa buscava estimular a atividade econômica e melhorar a infraestrutura necessária ao desenvolvimento do país.
UPA no SUS: As UPAs 24 horas foram incorporadas à estratégia de atendimento de urgência do Sistema Único de Saúde (SUS)
2008
Início da extração no Pré-Sal: Após a descoberta de reservas em 2006, a produção de petróleo na camada pré-sal começou em 2008, inicialmente em caráter de teste
Piso Salarial Nacional do Magistério: A Lei nº 11.738 estabeleceu um piso salarial profissional nacional para os professores da educação básica pública.
Institutos Federais: A Lei nº 11.892, de dezembro de 2008, instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e criou os Institutos Federais. As instituições passaram a oferecer educação profissional e tecnológica gratuita.
2009
Minha Casa, Minha Vida: O programa habitacional foi lançado para ampliar o acesso à moradia, especialmente entre famílias de baixa renda.
2023
Salário mínimo: Retomada do aumento real do salário mínimo. Piso passou a ser reajustado acima da inflação.
Reforma tributária: A reforma tributária sobre o consumo foi aprovada com objetivo de simplificar o sistema de impostos, substituir tributos atuais por novos modelos de cobrança e reduzir a complexidade enfrentada por empresas e consumidores.
Desenrola Brasil: O programa foi criado para facilitar a renegociação de dívidas de pessoas físicas inadimplentes.
2024
Pé-de-Meia: O programa oferece incentivo financeiro a estudantes de baixa renda matriculados no ensino médio público. O programa foi criado para facilitar a renegociação de dívidas de pessoas físicas inadimplentes.
2025
Brasil sai do Mapa da Fome: A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) anunciou, em julho de 2025, que o Brasil voltou a ficar fora do Mapa da Fome.
Isenção do Imposto de Renda: Aprovação da ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda, que entrou em vigor em janeiro de 2026.
CNH do Brasil: A redução de até 80% no preço para se tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
2026
Fim da escala 6x1: A mudança constitucional que encerra a escala de seis dias de trabalho para um de descanso foi promulgada em outubro de 2026, com apoio do governo Lula
Proibição das bets: Em setembro de 2026, Lula assinou a Medida Provisória nº 1.394, que proibiu a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade das apostas de quota fixa no país.
Apoio aos MEIs: Aumento do teto de faturamento dos Microempreendedores Individuais (MEIs) de R$ 80 mil para R$ 140 mil e perdão das dívidas.