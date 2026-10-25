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MENSAGEM AO ELEITOR

Lula vota em São Paulo nestas eleições: "Eternamente grato ao povo"

Presidente e candidato à reeleição ao Planalto votou em São Paulo neste domingo, 25

Yuri Abreu
Por
| Atualizada em
Presidente Lula
Presidente Lula - Foto: Ricardo Stuckert/PT
Eleições 2026

O presidente e candidato à reeleição, Lula (PT), votou neste domingo, 25, na cidade de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Cercado de apoiadores, ele depositou seu voto na Escola Estadual Dr. João Firmino Correia de Araújo, pouco depois das 10h.

Antes de ir à sua seção eleitoral, Lula falou com a imprensa presente em frente à sua residência, em São Paulo. Ele declarou estar agradecido ao povo brasileiro pelo que foi feito em favor dele ao longo desta campanha, especialmente no segundo turno.

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“Eu vou votar agradecido ao povo brasileiro. O que o povo fez comigo nesses dias é muita coisa, não tem como pagar. É muita generosidade, é muito carinho, é muito amor. Eu serei eternamente grato ao comportamento do povo”, afirmou o petista.

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eleições no Brasil Lula São Paulo

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