Michelle Bolsonaro é eleita senadora pelo Distrito Federal

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Com 94% das urnas apuradas, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) está oficialmente eleita senadora pelo Distrito Federal, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral e Tribunal Regional (TRE-DF). A confirmação aconteceu por volta das 18h32 quando a candidata tinha 28,98% dos votos.

Michelle Bolsonaro venceu a disputa com 28,96% dos votos, contabilizando 884.726 votos. Em seguida, aparece a agora senadora Bia Kicis, também do PL, que acumulou 27,40% dos votos, isto é, 841.275 votos válidos.

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A deputada federal, Bia Kicis - Foto: Marcello Casal Jr | Agência Brasil

Esta é a primeira vez que a mulher do ex-presidente assume um cargo eletivo. Já Bia Kicis sai da Câmara dos Deputados para a Casa Alta.

Com a vitória, Michelle e Bia assumem a cadeira até 2035. Isso porque, diferente da Câmara dos Deputados, que o parlamentar fica apenas por 4 anos, no Senado, a duração do mandato é de 8 anos.

Veja a votação dos demais candidatos:

