Moema manda 'recado' após apoio de Félix a Rosalvo: "Sabe que cumpre"

Prefeita de Lauro se pronuncia após anúncio de aliança - Foto: Cássio Moreira | AG. A TARDE

A prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho (PT), usou as redes para mandar um 'recado', após o presidente estadual do PDT, Félix Mendonça Júnior, anunciar apoio ao candidato do PT à sucessão municipal, Rosalvo (PT), e criticar o nome da oposição, Débora Regis (União Brasil).

Leia mais

>> Félix Mendonça acusa Débora Régis de traição e anuncia apoio a Rosalvo

>> Lauro de Freitas: “Rosalvo é muito bem preparado”, garante Jerônimo

"O presidente do PDT na Bahia, Félix Mendonça, declarou apoio ao nosso candidato Rosalvo. Ele sabe que Rosalvo cumpre o que diz, diferente de uns e outros", escreveu Moema, em publicação no Instagram.

Candidata do União Brasil à prefeitura de Lauro, Débora Regis disputaria o cargo pelo PDT, mas acabou deixando a sigla. Na época, Félix reagiu publicamente de forma negativa, e havia dado sinais de que poderia caminhar ao lado do petista.

O apoio do PDT a Rosalvo será dado de maneira informal, uma vez que a sigla trabalhista não compõe nenhuma das coligações registradas. A atual prefeita, Moema Gramacho (PT), encerra sua quarta passagem no executivo municipal em dezembro deste ano.