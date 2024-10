Motorista é preso por suspeita de distribuir 'santinhos' em ônibus

Motorista prestava serviço para a Justiça Eleitoral - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um motorista, de 32 anos, foi detido em Ipirá, cidade a 240 km de Salvador, neste domingo (6), após ser flagrado com material de campanha dentro do ônibus que dirigia. Ele é funcionário terceirizado da prefeitura e transportava eleitores que votam na zona rural do município.

Leia mais:

>>Votação encerrada: 187 crimes eleitorais foram contabilizados

>>Eleições: Veja os famosos que não se elegeram a vereadores de Salvador

>>Eleições 2024: saiba quem são os vereadores eleitos em Salvador

Um policial que participou da ação afirmou, segundo divulgado pelo G1, que o motorista é tio de um candidato à Câmara Municipal e que o material deste candidato foi um dos distribuídos dentro do ônibus.

"O carro está cheio de material de campanha, ele é seu sobrinho, então a gente vai descer para o cartório eleitoral", declarou.

As irregularidades foram identificadas na Praça José Leão dos Santos, no centro da cidade. Em seguida, o suspeito assinou Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado, conforme informado pela Polícia Civil.