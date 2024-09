MP atende pedido e pede impugnação da candidata a vice em Itiruçu

- Foto: Divulgação

Atual vice-prefeita e candiata à reeleição para o cargo em Itiruçu, Verônica Fernandes (União Brasil), que teve uma suposta união estável com a atual prefeita da cidade, Lorena Di Gregório (Avante), exposta por opostiroes, teve um parecer desfavorável emitido pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) em torno de sua candidatura.

O MPE atendeu a uma ação movida pelo candidato a vice da chapa opositora, Alender Correia (MDB), e pediu a impugnação do nome de Verônica Fernandes da disputa.

“O Impugnante juntou diversos documentos que comprovam a existência do vínculo afetivo público, contínuo e duradouro da requerente com a atual prefeita”, diz trecho da manifestação do promotor de justiça eleitoral, Carlos Alber Ramacciotti Gusmão.

“Pelo exposto, opina o Ministério Público pela procedência da impugnação, e uma vez que restou demonstrada a inelegibilidade reflexa da candidata, com o indeferimento do pedido de registro de candidatura”, completa o parecer.

Verônica compõe a chapa apoiada pela prefeita Lorena Di Gregório junto a Bira Morais (PP).

