Novatos declaram maior patrimônio entre deputados federais na Bahia

A maior fortuna entre os deputados federais candidatos à reeleição neste ano surpreende pelo valor. Cumprindo seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados, Neto Carletto (Avante) não apenas lidera a lista de maior patrimônio, como também registra a maior evolução na declaração de bens entre seus colegas parlamentares.

Em 2022, quando estava no PP, Carletto declarou ter posses no valor de R$ 591.665,02. Quatro anos depois, o patrimônio do deputado cresceu impressionantes 5.600%, passando a ser R$ 34.333.615,58. A maior fatia de bens do deputado corresponde a Outras participações societária em empresa de participações no valor de R$ 17.377.098,00.

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Em segundo lugar no ranking aparece outro novato no Congresso Nacional. Dal Barreto (União Brasil) declarou patrimônio de R$ 14.739.860,51, praticamente dobrando o valor da eleição anterior, que foi de R$ 7.361.008,44.

Na outra ponta, aparecem três nomes que afirmaram não ter posses que sequer superam os R$ 100 mil. Rogéria Santos (Republicanos) declarou patrimônio de R$ 25 mil, já o ex-secretário de Infraestrutura do Estado Sérgio Brito (PSD), informou bens no valor de R$ 30 mil, e fechando o pódio de menores posses está Ivoneide Caetano (PT), com R$ 81.551,34.

Veja o ranking:

Neto Carletto (Avante) - R$ 34.333.615,58 Dal Barreto (União Brasil) - R$ 14.739.860,51 Paulo Magalhães (PSD) - R$ 13.581.527,62 João Carlos Bacelar (Jonga) - PL - R$ 13.468.604,26 Elmar Nascimento (União Brasil) - R$ 8.512.111,94 Arthur Maia (União Brasil) - R$ 8.114.936,59 Ricardo Maia (MDB) - R$ 7.935.590,00 Félix Mendonça Jr. (PDT) - R$ 7.067.353,40 Cláudio Cajado| (PP) - R$ 5.732.589,88 Paulo Azi (União Brasil) - R$ 5.286.786,97 Mário Negromonte Jr. (PSB) - R$ 4.813.858,30 Joseildo Ramos (PT) - R$ 4.000.000,00 Antonio Brito (PSD) - R$ 3.379.846,98 Diego Coronel (Republicano) - R$ 3.074.658,00 Zé Neto (PT) - R$ 2.763.911,79 Capitão Alden (PL) - R$ 1.457.763,19 Raimundo Costa (PSD) - R$ 1.444.671,92 Alice Portugal (PCdoB) - R$ 1.201.508,15 Lídice da Mata (PSB) - R$ 1.150.328,30 Waldenor Pereira (PT) - R$ 1.060.171,93 Valmir Assunção (PT) - R$ 1.059.069,40 Gabriel Nunes (PSD) - R$ 1.008.125,92 Charles Fernandes - (PSD) - R$ 969.482,05 Jorge Solla (PT) - R$ 947.493,29 Roberta Roma (PL) - R$ 916.850,45 Adolfo Viana (PSDB) - R$ 915.194,15 Daniel Almeida (PCdoB) - R$ 871.244,00 Pastor Sargento Isidório (Avante) - R$ 753.926,59 Bacelar (João Carlos Bacelar) (PV) R$ 639.274,51 Afonso Florence (PT) - R$ 632.510,34 Leur Lomanto Jr. (União Brasil) - R$ 592.603,24 Jorge Araújo (PP) - R$ 563.073,00 Márcio Marinho (Republicanos) - R$ 469.627,00 Léo Prates (Republicanos) - R$ 333.163,00 Ivoneide Caetano (PT) - R$ 81.551,34 Sérgio Brito (PSD) - R$ R$ 30.000,00 Rogéria Santos (Republicanos) - R$ 25.000,00

*Alex Santana (Republicanos) e José Rocha (União Brasil) não vão disputar a reeleição.

Somando os patrimônios declarados do 37 deputados que vão disputar à reeleição, o valor total é de R$ 167,5 milhões.

Salário e outros benefícios

O salário atual de um deputado federal é de R$ 46.366,19. A remuneração mensal leva em conta o comparecimento às sessões deliberativas do Plenário. Ausência não justificada leva a desconto no salário.

Os parlamentares também têm direito a receber diárias quando viaja em missão oficial. Nas viagens nacionais, o valor é de R$ 842,00 e nas internacionais, o valor da diária é de US$ 391,00 para países da América do Sul, e de US$ 428,00 para outros países.

Além disso, cada deputado recebe verba de gabinete mensal no limite de R$ 165.806,07 para pagar salários de até 25 secretários parlamentares, que trabalham para o mandato, em Brasília ou nos estados. Eles são indicados diretamente pelos deputados, com salários de R$ 1.710,83 a R$ 25.958,90.

Os deputados federais ainda têm direito a receber auxílio-moradia de R$ 4.253,00 quando não ocupam um dos 447 apartamentos funcionais que a Câmara tem em Brasília. O auxílio-moradia pode ser pago diretamente no contracheque ou por reembolso, mediante a apresentação de recibo de aluguel ou hotel.