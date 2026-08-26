O que os candidatos ao Senado querem fazer pela Bahia? Veja propostas

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As propostas dos principais candidatos ao Senado pela Bahia incluem mudanças na jornada de trabalho, isenções de impostos, ampliação de programas sociais, investimentos em saúde e educação e ações de combate às desigualdades.

Dos 10 candidatos que disputam as duas vagas da Bahia no Senado, seis integram as três principais chapas que disputam o governo do Estado e aparecem com melhor desempenho nas pesquisas de intenção de voto.

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São eles:

A TARDE reuniu as principais propostas e prioridades apresentadas pelos seis candidatos para o mandato no Senado.

Veja o que cada um defende:

Rui Costa

O ex-ministro da Casa Civil Rui Costa concentra suas propostas em educação, segurança pública e saúde, com medidas voltadas principalmente à ampliação dos serviços no interior da Bahia.

Educação : defende a universalização do acesso a creches e à pré-escola, além da expansão das escolas de tempo integral e do ensino superior no interior do estado.

: defende a universalização do acesso a creches e à pré-escola, além da expansão das escolas de tempo integral e do ensino superior no interior do estado. Segurança pública : propõe atualizar a Lei de Execução Penal, que considera defasada por ter sido criada na década de 40.

: propõe atualizar a Lei de Execução Penal, que considera defasada por ter sido criada na década de 40. Saúde : defende a ampliação da formação de médicos especialistas em hospitais regionais e policlínicas, com o objetivo de fixar profissionais fora dos grandes centros.

Rui Costa (PT) - Foto: Uendel Galter Ag. A TARDE

Jaques Wagner

Candidato à reeleição, o senador Jaques Wagner prioriza mudanças na jornada de trabalho e a atuação política no Congresso.

Fim da escala 6x1 : apoia a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê cinco dias de trabalho e dois de descanso.

: apoia a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê cinco dias de trabalho e dois de descanso. Articulação política: pretende atuar nas negociações internas do Senado, na tramitação de propostas na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e nas votações em plenário.

Jaques Wagner (PT) - Foto: Uendel Galter Ag. A TARDE

João Roma

João Roma apresenta propostas voltadas principalmente à renda das famílias e à ampliação de benefícios sociais.

IPVA Zero para motos : propõe isenção do imposto para proprietários de motocicletas.

: propõe isenção do imposto para proprietários de motocicletas. Passe Livre Social : defende gratuidade no transporte público para pessoas em situação de extrema pobreza.

: defende gratuidade no transporte público para pessoas em situação de extrema pobreza. Auxílio Bahia : propõe um complemento de R$ 200 mensais ao Bolsa Família .

: propõe um . Auxílio Educação : prevê o pagamento de R$ 500, em dezembro, para famílias com crianças matriculadas em escolas municipais.

: prevê o pagamento de R$ 500, em dezembro, para famílias com crianças matriculadas em escolas municipais. Programas sociais : afirma que uma das prioridades será garantir recursos para ampliar essas iniciativas, citando a experiência como ministro da Cidadania.

João Roma (PL_ - Foto: Uendel Galter Ag. A TARDE

Angelo Coronel

Candidato à reeleição, Angelo Coronel prioriza o apoio aos municípios, o fortalecimento do setor rural e mudanças políticas no Congresso.

Municípios : defende medidas de apoio institucional e econômico às cidades baianas.

: defende medidas de apoio institucional e econômico às cidades baianas. Setor rural : propõe ações de fortalecimento do setor agropecuário.

: propõe ações de fortalecimento do setor agropecuário. Reforma política : defende mudanças na estrutura política.

Angelo Coronel (Republicanos) - Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde

Marcelo Carvalho

Marcelo Carvalho prioriza a pauta trabalhista e a melhoria da renda dos trabalhadores.

Escala 5x2 : defende dois dias de descanso semanal, em substituição ao modelo 6x1.

: defende dois dias de descanso semanal, em substituição ao modelo 6x1. Salário mínimo baiano : propõe a criação de um piso regional de R$ 1.850 para aumentar a renda dos trabalhadores no estado.

Marcelo Carvalho (Rede) - Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde

Delliana Ricelli

Única mulher entre os seis candidatos, Delliana Ricelli concentra a candidatura na ampliação da participação feminina na política e na representação de grupos vulnerabilizados.

Mulheres na política : defende a ampliação da presença feminina em espaços de decisão.

: defende a ampliação da presença feminina em espaços de decisão. Combate às desigualdades : propõe políticas voltadas à redução das desigualdades sociais.

: propõe políticas voltadas à redução das desigualdades sociais. Grupos vulnerabilizados : defende maior representação desses grupos nas decisões políticas.