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ELEIÇÕES 2026

O que os candidatos ao Senado querem fazer pela Bahia? Veja propostas

Ao todo, seis nomes integram as principais chapas ao governo da Bahia

Ane Catarine
Por
| Atualizada em
Plenário do Senado Federal
Plenário do Senado Federal - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Eleições 2026

As propostas dos principais candidatos ao Senado pela Bahia incluem mudanças na jornada de trabalho, isenções de impostos, ampliação de programas sociais, investimentos em saúde e educação e ações de combate às desigualdades.

Dos 10 candidatos que disputam as duas vagas da Bahia no Senado, seis integram as três principais chapas que disputam o governo do Estado e aparecem com melhor desempenho nas pesquisas de intenção de voto.

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São eles:

A TARDE reuniu as principais propostas e prioridades apresentadas pelos seis candidatos para o mandato no Senado.

Veja o que cada um defende:

Rui Costa

O ex-ministro da Casa Civil Rui Costa concentra suas propostas em educação, segurança pública e saúde, com medidas voltadas principalmente à ampliação dos serviços no interior da Bahia.

  • Educação: defende a universalização do acesso a creches e à pré-escola, além da expansão das escolas de tempo integral e do ensino superior no interior do estado.
  • Segurança pública: propõe atualizar a Lei de Execução Penal, que considera defasada por ter sido criada na década de 40.
  • Saúde: defende a ampliação da formação de médicos especialistas em hospitais regionais e policlínicas, com o objetivo de fixar profissionais fora dos grandes centros.
Rui Costa (PT)
Rui Costa (PT) - Foto: Uendel Galter Ag. A TARDE

Jaques Wagner

Candidato à reeleição, o senador Jaques Wagner prioriza mudanças na jornada de trabalho e a atuação política no Congresso.

Jaques Wagner (PT)
Jaques Wagner (PT) - Foto: Uendel Galter Ag. A TARDE

João Roma

João Roma apresenta propostas voltadas principalmente à renda das famílias e à ampliação de benefícios sociais.

  • IPVA Zero para motos: propõe isenção do imposto para proprietários de motocicletas.
  • Passe Livre Social: defende gratuidade no transporte público para pessoas em situação de extrema pobreza.
  • Auxílio Bahia: propõe um complemento de R$ 200 mensais ao Bolsa Família.
  • Auxílio Educação: prevê o pagamento de R$ 500, em dezembro, para famílias com crianças matriculadas em escolas municipais.
  • Programas sociais: afirma que uma das prioridades será garantir recursos para ampliar essas iniciativas, citando a experiência como ministro da Cidadania.
João Roma (PL_
João Roma (PL_ - Foto: Uendel Galter Ag. A TARDE

Angelo Coronel

Candidato à reeleição, Angelo Coronel prioriza o apoio aos municípios, o fortalecimento do setor rural e mudanças políticas no Congresso.

  • Municípios: defende medidas de apoio institucional e econômico às cidades baianas.
  • Setor rural: propõe ações de fortalecimento do setor agropecuário.
  • Reforma política: defende mudanças na estrutura política.
Angelo Coronel (Republicanos)
Angelo Coronel (Republicanos) - Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde

Marcelo Carvalho

Marcelo Carvalho prioriza a pauta trabalhista e a melhoria da renda dos trabalhadores.

  • Escala 5x2: defende dois dias de descanso semanal, em substituição ao modelo 6x1.
  • Salário mínimo baiano: propõe a criação de um piso regional de R$ 1.850 para aumentar a renda dos trabalhadores no estado.
Marcelo Carvalho (Rede)
Marcelo Carvalho (Rede) - Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde

Delliana Ricelli

Única mulher entre os seis candidatos, Delliana Ricelli concentra a candidatura na ampliação da participação feminina na política e na representação de grupos vulnerabilizados.

  • Mulheres na política: defende a ampliação da presença feminina em espaços de decisão.
  • Combate às desigualdades: propõe políticas voltadas à redução das desigualdades sociais.
  • Grupos vulnerabilizados: defende maior representação desses grupos nas decisões políticas.
Delliana Ricelli (PSOL)
Delliana Ricelli (PSOL) - Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde
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Bahia eleições 2026 eleições na Bahia Senado

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