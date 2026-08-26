ELEIÇÕES 2026
O que os candidatos ao Senado querem fazer pela Bahia? Veja propostas
Ao todo, seis nomes integram as principais chapas ao governo da Bahia
As propostas dos principais candidatos ao Senado pela Bahia incluem mudanças na jornada de trabalho, isenções de impostos, ampliação de programas sociais, investimentos em saúde e educação e ações de combate às desigualdades.
Dos 10 candidatos que disputam as duas vagas da Bahia no Senado, seis integram as três principais chapas que disputam o governo do Estado e aparecem com melhor desempenho nas pesquisas de intenção de voto.
São eles:
- Rui Costa (PT) e Jaques Wagner (PT), na chapa do governador e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT);
- João Roma (PL) e Angelo Coronel (Republicanos), na chapa do ex-prefeito de Salvador e candidato ao governo, ACM Neto (União Brasil);
- Marcelo Carvalho (Rede) e Delliana Ricelli (PSOL), na chapa do candidato ao governo Ronaldo Mansur (PSOL).
A TARDE reuniu as principais propostas e prioridades apresentadas pelos seis candidatos para o mandato no Senado.
Veja o que cada um defende:
Rui Costa
O ex-ministro da Casa Civil Rui Costa concentra suas propostas em educação, segurança pública e saúde, com medidas voltadas principalmente à ampliação dos serviços no interior da Bahia.
- Educação: defende a universalização do acesso a creches e à pré-escola, além da expansão das escolas de tempo integral e do ensino superior no interior do estado.
- Segurança pública: propõe atualizar a Lei de Execução Penal, que considera defasada por ter sido criada na década de 40.
- Saúde: defende a ampliação da formação de médicos especialistas em hospitais regionais e policlínicas, com o objetivo de fixar profissionais fora dos grandes centros.
Jaques Wagner
Candidato à reeleição, o senador Jaques Wagner prioriza mudanças na jornada de trabalho e a atuação política no Congresso.
- Fim da escala 6x1: apoia a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê cinco dias de trabalho e dois de descanso.
- Articulação política: pretende atuar nas negociações internas do Senado, na tramitação de propostas na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e nas votações em plenário.
João Roma
João Roma apresenta propostas voltadas principalmente à renda das famílias e à ampliação de benefícios sociais.
- IPVA Zero para motos: propõe isenção do imposto para proprietários de motocicletas.
- Passe Livre Social: defende gratuidade no transporte público para pessoas em situação de extrema pobreza.
- Auxílio Bahia: propõe um complemento de R$ 200 mensais ao Bolsa Família.
- Auxílio Educação: prevê o pagamento de R$ 500, em dezembro, para famílias com crianças matriculadas em escolas municipais.
- Programas sociais: afirma que uma das prioridades será garantir recursos para ampliar essas iniciativas, citando a experiência como ministro da Cidadania.
Angelo Coronel
Candidato à reeleição, Angelo Coronel prioriza o apoio aos municípios, o fortalecimento do setor rural e mudanças políticas no Congresso.
- Municípios: defende medidas de apoio institucional e econômico às cidades baianas.
- Setor rural: propõe ações de fortalecimento do setor agropecuário.
- Reforma política: defende mudanças na estrutura política.
Marcelo Carvalho
Marcelo Carvalho prioriza a pauta trabalhista e a melhoria da renda dos trabalhadores.
- Escala 5x2: defende dois dias de descanso semanal, em substituição ao modelo 6x1.
- Salário mínimo baiano: propõe a criação de um piso regional de R$ 1.850 para aumentar a renda dos trabalhadores no estado.
Delliana Ricelli
Única mulher entre os seis candidatos, Delliana Ricelli concentra a candidatura na ampliação da participação feminina na política e na representação de grupos vulnerabilizados.
- Mulheres na política: defende a ampliação da presença feminina em espaços de decisão.
- Combate às desigualdades: propõe políticas voltadas à redução das desigualdades sociais.
- Grupos vulnerabilizados: defende maior representação desses grupos nas decisões políticas.