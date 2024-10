Onilde Carvalho quer transformar escolas em centros de desenvolvimento

Onilde Carvalho, candidata à prefeitura de Paulo Afonso - Foto: Divulgação

A candidata a prefeita de Paulo Afonso, Onilde Carvalho (Novo), pretende transformar unidade sde ensino da rede públcia municipal em centros de desenvolvimento humano, por meio do programa Mundo da Escola.

Leia mais

>> Novo oficializa candidatura de Onilde Carvalho em Paulo Afonso

>> Onilde Carvalho pretende instalar câmeras de segurança em Paulo Afonso

>> Candidata de Paulo Afonso diz que irá realizar processo seletivo para secretariado

A proposta aparece no plano de governo de Onilde, registrado na Justiça Eleitoral. A candidata afirma que a ideia é reproduzir a prática que já ocorre em países desenvolvidos. Assim, as escolas contariam com atividades culturais, esportivas e educacionais.

“Os colégios serão transformados em Centros de Desenvolvimento Humano, como ocorre em países desenvolvidos. O projeto incluirá uma ampla gama de atividades culturais, esportivas e educacionais”, afirmou Onilde.