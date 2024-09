PL gasta mais de R$ 7 milhões com voos particulares em campanha

Valor desembolsado, por sua vez, é o terceiro maior fornecedor das eleições - Foto: Divulgação | MJSP

O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, já gastou R$ 7,42 milhões com voos particulares em jatinhos durante o período de campanha eleitoral. Os dados constam no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em forma de repasse à Alljet, empresa especializada em táxi aéreo.

O valor desembolsado, por sua vez, é o terceiro maior fornecedor das eleições. O maior recurso já gasto pela direção do PL, segundo os dados, é para o impulsionamento de conteúdo, no valor de R$ 26,8 milhões.

A Alljet, a propósito, foi a empresa que firmou um contrato para operar o jatinho vendido pela CBF por R$ 42 milhões.