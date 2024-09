MP livra Carlos Bolsonaro de inquérito sobre 'rachadinha'

esquema aconteceu em 2005 e 2021 - Foto: Renan Olaz | CMRJ

O Ministério Públicodo Rio de Janeiro (MP-RJ) denunciou sete funcionários do gabinete do vereador Carlos Bolsonaro (PL) por suspeita de 'rachadinha'. O órgão ainda arquivou a denúncia contra o parlamentar sobre o tema, porque não encontrou indícios suficientes para acusá-lo.

Veja mais

>> Caso Deolane: Quem são os outros investigados pela Polícia Civil?

>> Aleluia recebe quinta maior doação do país de empresário bolsonarista

O esquema, segundo o MP, aconteceu entre 2005 e 2021. O chefe da organização criminoso seria o chefe de gabinete Jorge Luiz Fernandes, que usou a sua influência e proximidade com a "família Bolsonaro" para nomear funcionários no gabinete do filho '02' do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ao todo, Jorge Fernandes desviou R$ 1,7 milhão no esquema. Entre os denunciados estão: Juciara da Conceição Raimundo da Cunha, Alexander Florindo Baptista Junior, Thiago Medeiros da Silva, José Francisco dos Santos, Andrea Cristina da Cruz Martins, e Regina Célia Sobral Fernandes.

Dos citados, apenas dois foram exonerados do cargo: Andrea Cristina e Juciara da Conceição, em 2019.