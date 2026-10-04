População relata diminuição de eleitores votando com camisa amarela; veja relatos

A presença de camisas amarelas nos locais de votação virou assunto nas redes sociais durante o primeiro turno das Eleições 2026, neste domingo, 4. No X (antigo Twitter), usuários comentaram a percepção de que haveria menos pessoas usando a tradicional camisa amarela da Seleção Brasileira em comparação com eleições anteriores.

Comentários publicados na plataforma levantam a pergunta: Cadê as camisas amarelas?”. A observação, no entanto, representa relatos de usuários e não permite afirmar que houve uma diminuição geral desse tipo de vestimenta entre os eleitores.

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Camisas amarelas e vermelhas

A camisa da Seleção Brasileira, especialmente nas cores verde e amarela, passou a ser associada a um campo político nos últimos anos. Neste domingo, porém, registros de diferentes locais de votação mostram a presença tanto de eleitores vestidos de amarelo quanto de vermelho.?



Nas redes sociais, eleitores relataram que a quantidade de pessoas usando camisas amarelas neste ano parece ser menor do que nas eleições de 2022 e 2018.

O que pode usar para votar?

A Justiça Eleitoral permite que o eleitor manifeste individualmente e de forma silenciosa sua preferência política. Isso inclui o uso de camisetas, broches, adesivos e bandeiras.

O que é proibido é a manifestação coletiva ou ruidosa, além de qualquer tentativa de convencer outros eleitores a votar em determinado candidato ou partido, o que pode configurar boca de urna.

Assim, os comentários sobre uma possível redução das camisas amarelas permanecem como uma percepção compartilhada por usuários do X, enquanto imagens registradas em diferentes locais mostram que a peça continua presente entre eleitores neste domingo.

Confira os comentários:

Pela minha observação e dos meus amigos pouquíssimos eleitores estão de camisa do Brasil ou adesivos do Bolsonaro nas seções eleitorais. Além disso muitos idosos votando. Como foi na sua região? — Pessoa (@PessoaA99) October 4, 2026

O que percebi na minha caminhada até a minha votação? Poucas camisas amarelas, muita camisa vermelha (mais que em 2022), muita gente votando em cores neutras. — Convictor (@_Convictor_) October 4, 2026

E pouquíssimo com camisa do Brasil. No colégio onde voto, que massivamente iam vestidos com a camisa verde e amarelo, umas 20, 20 e poucas pessoas só. O povo tá com vergonha de assumir o voto. — Mari (@Ma_ria4na) October 4, 2026