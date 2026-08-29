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PULOU O MURO?

Prefeito do União Brasil recepciona Jerônimo com 13 no peito

Prefeito de Ibiassucê, Tadeuzinho deu as mãos ao candidato à reeleição

Redação
Por Redação
Prefeito de Ibiassucê, Tadeu Prates, do União Brasil, colou adesivo do 13 no peito durante visita do governador Jerônimo Rodrigues.
Prefeito de Ibiassucê, Tadeu Prates, do União Brasil, colou adesivo do 13 no peito durante visita do governador Jerônimo Rodrigues. - Foto: Divulgação
Eleições 2026

O prefeito de Ibiassucê, Tadeu Prates, recepcionou o governador Jerônimo Rodrigues (PT) com o adesivo do 13 colado no peito na tarde deste sábado, 29.

Presidente municipal do União Brasil e ligado ao deputado federal Paulo Azi, Tadeuzinho deu as mãos ao candidato à reeleição e cumpriu todo o percurso da carreata do Time de Lula na Bahia pelo município. A cena ganha peso porque a sigla é a mesma que sustenta a candidatura de ACM Neto ao governo.

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Em vez de seguir a direção estadual do partido, o prefeito escolheu o palanque de Jerônimo diante dos candidatos ao Senado Rui Costa e Jaques Wagner, da presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), deputada Ivana Bastos, e de lideranças da região.

Ibiassucê foi a terceira parada do roteiro pelo Sertão Produtivo, depois de Rio do Antônio e Caculé, com a caravana seguindo para Caetité antes do grande comício em Guanambi.

A adesão expõe uma fissura na base de ACM Neto. Na semana passada, o deputado federal João Bacelar (PL) já havia subido ao lado do governador em Ribeira do Pombal para estampar o mesmo número no peito.

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Ibiassucê Jerônimo Rodrigues Tadeuzinho

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