Prefeito do União Brasil recepciona Jerônimo com 13 no peito

O prefeito de Ibiassucê, Tadeu Prates, recepcionou o governador Jerônimo Rodrigues (PT) com o adesivo do 13 colado no peito na tarde deste sábado, 29.

Presidente municipal do União Brasil e ligado ao deputado federal Paulo Azi, Tadeuzinho deu as mãos ao candidato à reeleição e cumpriu todo o percurso da carreata do Time de Lula na Bahia pelo município. A cena ganha peso porque a sigla é a mesma que sustenta a candidatura de ACM Neto ao governo.

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Em vez de seguir a direção estadual do partido, o prefeito escolheu o palanque de Jerônimo diante dos candidatos ao Senado Rui Costa e Jaques Wagner, da presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), deputada Ivana Bastos, e de lideranças da região.

Ibiassucê foi a terceira parada do roteiro pelo Sertão Produtivo, depois de Rio do Antônio e Caculé, com a caravana seguindo para Caetité antes do grande comício em Guanambi.

A adesão expõe uma fissura na base de ACM Neto. Na semana passada, o deputado federal João Bacelar (PL) já havia subido ao lado do governador em Ribeira do Pombal para estampar o mesmo número no peito.