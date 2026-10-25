Eleições: presidente do TSE é um dos primeiros a votar em Brasília

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Era 7h35 deste domingo, 25, quando o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, chegou ao Colégio Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Lago Sul, em Brasília, no Distrito Federal, para votar neste segundio turno das eleições.

Ele foi um dos primeiros eleitores a depositar o voto nas urnas, quando os portões e abriram às 8h.

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Antes de votar, o ministro ministro acompanhou os procedimentos de verificação dos sistemas eleitorais e a emissão da zerésima - documento que comprova que não existem votos previamente registrados no sistema de totalização -, na seção 167, da 18ª Zona eleitoral.

Ministra do STF, Cármen Lúcia, destaca importância do voto em Belo Horizonte

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), destacou a importância do exercício da cidadania, por meio do voto, na manhã deste domingo, 25, segundo turno eleitoral.

A magistrada votou no colégio Colégio Santo Agostinho, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, em seguida, ela conversou com a imprensa.

"Eu agradeço o papel da imprensa de informar e, principalmente, pedir cada vez mais que cada um exerça o seu direito de votar, sabendo respeitar quem quiser votar, como quiser, no candidato que quiser. Vence quem tem o maior número de votos. E nós vamos continuar tentando fazer deste um Brasil justo, livre e solidário, como está na Constituição", afirmou.

Ministro Alexandre de Moraes vota em São Paulo

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), chegou por volta das 8h, no colégio Madre Alix, no Jardim Paulistano, zona oeste de São Paulo, para o segundo turno das Eleições 2026.

“O Brasil tem o melhor sistema eleitoral do mundo, estamos começando agora às 8h. Às 17h, nós terminamos, e rapidamente, os resultados saem. Parabéns a todos os eleitores e todas as eleitoras que estão comparecendo. É para deixar a sua opinião, deixar seu voto, e decidir o futuro do país”, disse.