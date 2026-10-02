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ELEIÇÕES 2026

Ainda não escolheu? Veja lista de candidatos a deputado federal pela Bahia

Domingo, 4, eleitores vão às urnas escolher novos representantes

Gabriela Araújo
Por
| Atualizada em
Homem escolhendo novo representante nas urnas eletrônicas
Homem escolhendo novo representante nas urnas eletrônicas - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE
Eleições 2026

Milhares de baianos vão às urnas no próximo domingo, 4, para escolher os nomes para representá-los no Legislativo. Neste ano, a Bahia tem 518 candidatos disputando 39 vagas na Câmara dos Deputados.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA), a Bahia tem 11,3 milhões de eleitores aptos a votar nas Eleições de 2026. O estado é o quarto maior colégio eleitoral do Brasil. A maior parte dos eleitores está em Salvador, com quase 2 milhões de eleitores. Em seguida aparecem: Feira de Santana, Vitória da Conquista e Camaçari.

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Nas Eleições Gerais de 2026, o eleitorado escolherá presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, dois(duas) senadores(as), deputados(as) federais e deputados(as) estaduais. O primeiro turno está marcado para 4 de outubro, e o segundo turno, se houver, será realizado em 25 de outubro.

A TARDE te ajuda a escolher

Cada eleitor pode votar em apenas um candidato para Câmara. O portal A TARDE tem uma página exclusiva com os nomes e números de urna dos candidatos da Bahia.

Na aba de candidaturas na página A TARDE Eleições, o eleitor pode tirar dúvidas e ver completo a lista de candidatos para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual.

Todos os candidatos a deputado federal contam na lista com o seu registro no TSE, incluindo nome, foto, número de votação, partido/federação, declaração de bens e histórico político. 

O objetivo da listagem é disponibilizar de forma interativa e simples as candidaturas, assim, auxiliando os eleitores a encontrar o candidato que mais se alinhe com os seus objetivos.

O que faz deputado federal?

Deputado federal atua na Câmara dos Deputados, em Brasília. Já o estadual atua na Assembleia Legislativa do estado. O parlamentar faz a seguinte função:

  • Leis e dinheiro público: vota leis nacionais e o Orçamento da União e indica recursos por meio de emendas parlamentares.
  • Fiscalização: fiscaliza o governo federal, participa de CPIs e vota a autorização para abrir processo de impeachment do presidente.
  • Limites: pode destinar recursos para hospitais, escolas e obras, mas não é responsável por construir ou administrar esses serviços.
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deputado estadual deputado federal eleições na Bahia guia do eleitor

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